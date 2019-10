Fransson om Pekings Europa-chanser, utlandsdrömmen och EM-målet: "Något jag krigar för"

STOCKHOLM. Alexander Fransson kallades in sent till landslaget. Nu hoppas han på speltid i EM-kvalet - och i förlängning på en plats i en eventuell EM-trupp. - Det är något man krigar för, säger Peking-spelaren till Fotbollskanalen.

När Malmö FF:s Oscar Lewicki ådrog sig en skada och tvingades lämna återbud till det svenska herrlandslagets EM-kvalsamling valde förbundskaptenen Janne Andersson att kalla in IFK Norrköpings mittfältare Alexander Fransson som ersättare.

- Det är kul. Kul att Janne ringde. Jag känner mig i bra form så det är otroligt kul att jag blev inringd, säger Fransson.

Hur ser du på dina chanser till speltid i de här matcherna mot Malta och Spanien?

- Jag är här som alla andra och konkurrerar om platserna. Samtidigt vet jag att det är tufft att få speltid. Det ska det vara i ett landslag också. De som har spelat på min position har gjort det fantastiskt bra.

25-åringen hoppas nu kunna vara en del av landslagstruppen fram till och med ett eventuellt EM-slutspel sommaren 2020.

- Det får jag hoppas på, absolut. Det är något man krigar för, att vara med i landslaget hela tiden.

Sätter du upp personliga mål om en sådan sak, att du ska med i EM-truppen till exempel? Eller hur jobbar du?

- Det är klart att man har det i bakhuvudet någonstans. Det är det man jobbar för hela tiden. Alla spelare i Sverige vill ju spela i landslaget. Så även jag. Det är något som jag som mål, att få spela i landslaget. Det är klart att det ligger där i bakhuvudet, men sen kanske man sätter upp andra mål inför en säsong.

Vad gäller klubblaget ser Fransson och Peking ut att gå miste om en Europa-plats till nästa säsong. Laget ligger femma och har sex poäng upp till tredjeplatsen med tre omgångar kvar att spela av allsvenskan.

- Realistiskt sett är det nästan kört. Det får man väl nästan säga. Men vi kan fortfarande jävlas lite med de andra lagen, så det är roligt. Det hoppas vi kunna göra.

- Vårsäsongen är kanske den delen som förstörde vår säsong lite. Det har varit för många kryssmatcher. Nu under den andra delen av säsongen har vi gjort det fantastiskt, men de lagen som ligger före oss har också gjort det bra så det har varit svårt att ta ifatt.

Fransson vill inte vara allt för kritisk när det kommer till IFK:s år 2019.

- Det är väl egentligen alla runt omkring som sagt att vi ska sluta uppe i toppen. Men samtidigt har vi hämtat in många nya spelare, det märkte vi under våren att allt inte klaffade, med alla relationer på planen. Det känns som att det har gjort det under den andra delen av säsongen. Vi har fått ihop det.

Vad tänker du om din egen säsong?

- Det har varit okej. Speciellt nu mot slutet har det känts bra. Jag är i bra form. Men det har väl gått lite som laget säsong överlag.

Mittfältaren sitter på ett avtal med Norrköping fram till sommaren 2021, men medger att han gärna flyttar utomlands igen om rätt klubb dyker upp framöver.

- Jag har ett kontrakt att förhålla mig till, men drömma får jag väl göra och jag drömmer som alla andra om att spela ute i Europa. Sen om det kommer nu (i vinter) eller senare… det känner jag ingen stress över.

- Jag trivs otroligt bra hemma i Norrköping och det känns som att vi växer för varje dag som går, säger Fransson.