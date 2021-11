"Galen" regel kan bli till mardröm för Sverige: "Systemet är helt sjukt"

Efter två varningar i VM-kvalet blir man avstängd. Det kan ställa till det för Sverige, då de gula korten hänger med in i ett eventuellt play off-spel. Blågult har, genom kontakt med Fifa, försökt ändra regelverket - men fått avslag.

Det innebär att nio svenska spelare blir avstängda i play off-semifinalen i mars nästa år om de drar på sig ett gult kort mot Spanien under söndagen och Sverige inte tar direktplatsen till VM. Vilka det rör sig om? Alexander Isak, Emil Krafth, Isaac Kiese Thelin, Kristoffer Olsson, Ludwig Augustinsson, Victor Nilsson Lindelöf, Viktor Claesson, Joakim Nilsson och Zlatan Ibrahimovic.

Nu öppnar förbundskaptenen Janne Andersson för att byta ut spelare i den kategorin om matchen mot Spanien redan är avgjord en bit in i drabbningen.

- Om det skulle vara så tråkigt får man så klart vara smart i den situationen, säger Andersson.

Han är besviken över att Sverige inte ser ut att kunna göra någonting åt upplägget.

- Tydligen skulle man ju ha läst igenom alla de här reglerna innan man började spela kvalet för att få ha synpunkter på det. Men jag måste säga att det är konstigt när man kommer från olika tävlingar och har med sig gula kort. Jag tycker inte om när det inte är fair play. Jag tycker inte att det är det.

Andersson pekar på flera problem med systemet. Dels att det finns både fem- och sexlagsgrupper i VM-kvalet, och dels att två lag tar sig till play off via Nations League.

- Jag har aldrig varit med om att man blandar ihop tävlingar på det sättet. När jag hörde det sa jag bara: "Det där kan ju inte vara sant". Men det är det. Jag tycker inte att det är fair.

Landslagschefen Stefan Pettersson har fortsatt ett litet hopp om att reglerna ska kunna ändras.

- Man får aldrig ge upp, säger Pettersson.

- Regeln är ju galen. Den är fel. Men det är ändå lika för alla.

Nations League-lagen i play off-spelet tar med sig sina varningar från VM-kvalet, vilket de kan utnyttja den här veckan.

- Något lag vet ju att de kommer vara med i play off, så de kan spela på det i sista matcherna. De kan ju exempelvis ta varningar så att de är helt rena när de går in i ett play off, säger landslagschefen.

Vänsterbacken Ludwig Augustinsson säger att Sverige kommer gå "all in" för seger mot Spanien och därför inte kommer ha avstängningshotet i bakhuvudet under matchen. Men han är rejält kritisk till Fifas regler.

- Jag förstår inte hur det kan vara upplagt på det sättet som det är. Systemet är helt sjukt från början, säger Augustinsson.

- Jag tror inte någon kommer ha det i tankarna. Vi vill ta direktplatsen, så jag tror ingen kommer hålla igen.

Spanien-Sverige sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se med studiostart 20:00. Avspark 20:45.