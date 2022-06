Galna spelarrockaden i landslaget - 34 spelare uttagna sedan 17 maj

Victor Nilsson Lindelöf, Albin Ekdal, Filip Helander och Martin Olsson lämnade alla återbud inför landslagssamlingen.

Under landslagssamlingen har Kerim Mrabti, Jesper Karlsson, Alexander Milosevic, Carl Starfelt och Kristoffer Nordfeldt lämnat truppen på grund av skador efter att ha anslutit.

Och senast idag lämnade även Mattias Svanberg, Kristoffer Olsson och Joakim Nilsson samlingen på grund av att samtliga är avstängda mot Norge.

Till fredagen kallades först Aiham Ousou och Pavle Vagic in för att hantera mittbackskrisen och under eftermiddagen meddelade SvFF att även Magnus Eriksson kallas in.

ANNONS

Totalt har 34 spelare tagits ut i landslaget sedan Janne Andersson presenterade den första truppen till den här samlingen den 17 maj.