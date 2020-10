Gerhardsson om målvaktsmatchen: "Är fortfarande en kamp"

Atletico Madrids Hedvig Lindahl är knäskadad och genomgick en operation så sent som i september. Den givna ettan i landslaget saknades under Blågults senaste EM-kvalsamling och då valde förbundskapten Peter Gerhardsson att låta Jennifer Falk och Zecira Musovic stå varsin, samtidigt som även Emma Holmgren kallades in.

Så hur resonerar förbundskaptenen inför de kommande två matcherna, mot Lettland och Island 22 respektive 27 oktober?

- Vi får se, det är fortfarande lite tid kvar. Vi åker med tre målvakter och vi vet lite mer om Emma Holmgren nu, som var med senast, säger Gerhardsson.

Han fortsätter:

- Exakt vem som kommer att stå i första matchen mot Lettland, det har vi inte bestämt än. Det är fortsatt en kamp mellan målvakterna. I nuläget har vi tre som säkert alla vill stå både en och två matcher. Någonstans är jag nu i tankarna.

Under senaste samlingen var det Musovic som fick det förhand svårare motståndet i form av Island. Jennifer Falk fick då stå tämligen sysslolös i sin match mot Ungern, som Sverige vann med hela 8-0.

Jennifer Falk står till vardags i serieledande Kopparbergs/Göteborg med Musovic vaktar kassen för Rosengård. Emma Holmgren i sin tur står för jumbon Uppsala.