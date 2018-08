Gerhardsson tog ut debutant - här är hela VM-kvaltruppen

Sverige besegrade, under senaste landslagssamlingen i början av juni, Kroatien med 4-0 på Gamla Ullevi, men föll därefter lite oväntat med 1-0 mot Ukraina i Lviv. Landslaget är därmed fortsatt placerat på förstaplats i kvalgruppen, men nu med samma poäng (15) som Danmark på andraplats i kvalgruppen till VM nästa sommar i Frankrike.

I dag tog förbundskapten Peter Gerhardsson ut sin trupp till de två avslutande matcherna i VM-kvalet den 30 augusti mot Ukraina på Gamla Ullevi och därefter den 4 september mot Danmark på bortaplan på Energi Viborg Arena.

Truppen var på många sätt och vis sig lik som senast, men den stora förändringen var att Piteå-anfallaren Nina Jakobsson, som i år är noterad för fem mål och tre assist för serieledaren i damallsvenskan, blev uttagen till landslaget för första gången i karriären.

- Hon är en formstark spelare i Piteå. Hon är fysiskt väldigt stark och gjorde även en väldigt bra U23-landskamp här mot England. Det är också en väg in i A-landslaget, då vi spelar på samma sätt och har samma idéer, så det är en väg in där, säger förbundskaptenen under presskonferensen.

- Hon har varit en av allsvenskans bästa spelare och är bra på att avsluta med både fötter och huvud, samtidigt som det även finns lite speed. Det ska först och främst bli intressant att se henne på träningarna och sedan får vi se om hon är redo för A-lagsspel, utvecklar han vidare för TV4.

Dessutom var även Rosengård-mittfältaren Caroline Seger, som var med på förra landslagssamlingen, men inte spelduglig, tillbaka bland mittfältarna i landslagstruppen.

Sveriges trupp:

Målvakter: Jennifer Falk, Hedvig Lindahl, Zecira Musovic.

Försvarare: Nilla Fischer, Amanda Ilestedt, Linda Sembrandt, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson, Mia Carlsson, Hanna Glas, Anna Oskarsson

Mittfältare/Anfallare: Caroline Seger, Elin Rubensson, Hanna Folkesson, Kosovare Asllani, Stina Blackstenius, Mimmi Larsson, Lina Hurtig, Fridolina Rolfö, Julia Karlenäs, Olivia Schough, Aanna Anvegård, Nina Jakobsson, Sofia Jakobsson.