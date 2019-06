Gerhardsson tror inte Nevilles väg är den rätta: "Vi gör det vi tycker är bäst"

RENNES. England tränar på kvällstid eftersom matcherna är då - och bastar för att klara av värmen. Inget som Peter Gerhardsson tar efter. - Vi har byggt upp våra rutiner under en längre period med vad vi tycker är bäst, säger han.

England är framme i semifinal och har inte lämnat något åt slumpen.

Inför deras första VM-match som gick i Nice kämpade spelarna för att bli bekväma med värmen genom att basta.

I VM har laget lagt sina träningar på kvällstid eller sen eftermiddag, och inte på förmiddagen som man tidigare gjort, och som de andra lagen också gör, bland annat Sverige.

Anledningen till de senare träningstiderna är att laget haft sina matcher antingen klockan 18:00 eller 21:00. Enligt engelsk media har det engelska fotbollförbundets fysteam har gjort en analys som visar att spelarna nu levererar max under kvällstid efter att ha följt sitt nya träningsschema under de senaste veckorna.

Spelarna uppmuntras också att sova efter lunch, före sin sena träningar, och det finns också tid till att vila på morgonen, antingen på hotellet eller med sina familjer som bor i städerna där matcherna spelas.

Men Sverige tror inte att Englands väg är den rätta. Blågult kör sina träningar vid 11:30, trots att det då har varit nära 40 grader varmt. Och att Englands spelare bastade inför VM för att bli bekväma med värmen, det är något som de svenska spelarna har skrattat åt.

- Haha, det är upp till varje individ hur man vill göra, men det är inget som jag känner att jag skulle vilja göra (som Englands spelare med bastu). Då tappar man ju mer vätska, har Hanna Glas sagt.

Att träna på förmiddagarna tycker Glas är bra:

- Det är bra att vi har tränat dagtid här i Nice när det har varit varmt. Det går inte att göra så mycket mer, säger hon.

Peter Gerhardsson vill inte kommentera Englands upplägg, men tycker att Sverige har valt en bra väg.

- Jag är ganska övertygad om att alla länder har sina olika idéer och rutiner. Det är något som man bygger upp. Vi har byggt upp våra rutiner under en längre period med vad vi tycker är bäst. Vi gör det i samråd med spelarna, läkarna, fystränarna och allt. Jag tycker att vi har hittat en väldigt bra belastningsnivå och annat, säger Gerhardsson och fortsätter.

- Sedan blir det alltid små justeringar. I tisdags valde vi att träna på kvällen för att vara ledig på onsdagen. Men det berodde på att vi har en extra dag till Tyskland jämfört med vad vi hade mot Kanada. Så mer sådant. Vad andra länder gör… man måste nog veta exakt och inte bara att det här laget tränar den här tiden utan hur gör man? Jag vet mer om andra länder som gör på massa olika sätt. Vi har hittat en bra form för det här. Vi ser bekväma ut med det. Det tycker jag är viktigast.

Sverige ställs senare under lördagen mot Tyskland i VM-kvartsfinal. Matchen sänds på TV4, C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen börjar 17.00.