Glädjebeskedet: Tidigare biljettförsäljningen krossad

EM i England sparkas i gång på onsdag, när England tar emot Österrike i öppningsmatchen, medan Sverige inleder sin turnering den 9 juli mot regerande europamästaren Nederländerna i Sheffield.

Fyra dagar inför premiären kommer nu ett glädjebesked. Den spanska tidningen AS skriver under lördagen att biljettförsäljningen krossat det tidigare rekordet som sattes under EM 2017. I skrivande stund har hela 500 000 biljetter sålts till turneringens alla matcher, mer än dubbelt så mycket som det tidigare rekordet.

Biljetterna har köpts från 99 olika länder och totalt sett har 20 procent av alla biljetter köpts från utanför England. Totalt är 700 000 biljetter tillgängliga att köpa, men än så länge har inte mästerskapet ens börjat.

ANNONS

De populäraste länderna, vad gäller köpta biljetter, bortsett från värdnationen England, är Nederländerna, Tyskland, Sverige och Frankrike.