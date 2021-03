Granqvist gör comeback i landslaget: "Ska fajtas så gott det går"

Efter en lång tid av skadehelvete är Andreas Granqvist åter en del av den svenska landslagstruppen. Han har inte gjort en landskamp sedan november 2018. Den senaste tävlingsmatchen han spelade med Helsingborg var mot Kalmar i juni 2020.

Under lördagen spelade han 45 minuter mot Mjällby, där förbundskapten Janne Andersson fanns på plats. Nu ser han fram emot att ansluta till landslaget på måndag.



- Jag har kunnat träna fullt i två veckor med laget och fick 45 minuter. Jag är inte helt där ännu men det är ett steg på rätt håll att kunna träna med grabbarna. Att få träna på en ännu högre nivå ger en boost och det är ett bra test att få åka med landslaget, säger Granqvist till Fotbollskanalen.



När truppen presenterades nämnde Janne Andersson att Granqvist åker med som femtemittback, och förhoppningarna kring speltid är inte allt för stora.- Jag och Janne har haft en bra dialog och när jag kunde träna fullt utan bakslag kände vi att det var läge att jag åkte med som femtemittback. Det största fokuset är inte på speltid utan mer att vara med och träna och stötta. Så det känns kul och inspirerande, och jag ska fajtas så gott det går.Trots att formen går åt rätt håll avstår ”Granen” från spel i onsdagens träningsmatch mot Halmstad.- Vi kände i och med att jag spelade 45 minuter i lördags att det var dumt att riskera något i onödan. Hade det varit en tävlingsmatch hade förutsättningarna varit annorlunda.Zlatan ibrahimovic är tillbaka i landslaget . Ett väntat besked enligt Granqvist, som återförenas med Milan-anfallaren i blågult.- Det kändes ganska väntat efter att Janne åkte och träffade honom. Dörren har väl varit öppen sedan dess och det är ju fantastiskt kul att få in honom inför VM-kvalet och EM. Det var längesen jag träffade honom, så det ska bli spännande att mäta sig med honom på träningarna igen.- Nej, jag har inte pratat med honom. På måndag är det första gången jag träffar honom på flera år.- Han har gjort det fantastiskt bra och är en av världens bästa forwards, så det kommer bara stärka laget. Det blir ytterligare en krydda att få in Zlatan och det kommer hjälpa oss att nå ännu längre.- Jag har spelat med många starka personligheter i många olika klubbar. Och jag har aldrig haft problem med Zlatan. Han passar bra in i landslaget så för mig är det inga konstigheter.En fråga som väcktes var huruvida Zlatan skulle ta över rollen som lagkapten eller om Granqvist fortsätter. Där var Janne Andersson tydlig med att det är HIF-mittbacken som får fortsatt förtroende.- Jag har inte haft diskussionen med Janne, och det är en fråga som han bestämmer över. Men jag är jättegärna lagkapten så länge Janne vill det.- Detta är ett steg i rätt riktning. Vi är inte där än, men kommer jag tillbaka mer och mer och tränar och får spela matcher blir såklart chansen större. Så jag hoppas att jag nu är på rätt väg och att jag inte råkar ut för några bakslag