Granqvist har inte gett upp Blågult - hoppas på spel i derbyt: "Då är jag aktuell för båda landskamperna"

Andreas Granqvist var frustrerad efter lagets senaste match mot AIK. Inte bara på grund av förlusten, utan också för att han själv tvingats kliva av planen efter en dryg timmes spel med en magskada. Skadan kom dessutom kort efter att han kommit tillbaka från ljumskbesvär.

- Vi tyckte att det kändes bra i dag och jag hade inga bekymmer på träningen i går eller under inledningen av matchen idag. Men nu får vi ta en riktig funderare för jag kan inte gå in och spela om det inte känns hundra procent. Det kan ta lång tid. Landslaget är så klart i fara, och de här resterande matcherna, sa Granqvist till C More efter matchen.

Enligt Granqvist så hängde de olika besvären ihop.

- Ja det är så vi har fått det bekräftat. Senan som fäster mot ljumsken går upp mot magtrakten också. Vi gjorde ett test där inne och ljumsken kändes bra, den är stark och där har jag ingen direkt smärta men det är klart att den kan ha påverkat nedre delen av magmusklerna.

Men under torsdagen kommer lite mer positiva tongångar från kapten Granqvist. Till HD säger mittbacken att det inte alls är uteslutet med spel mot Malta och Spanien.

- Jag har definitivt inte gett upp. Jag har precis haft en dialog med Martin Berg (sjukgymnast). Om det går på rätt håll, som det verkar göra nu, är ambitionen att jag ska gå in i gruppen och träna på måndag, tisdag och sikta på derbyt mot Malmö, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Mötet med Malmö spelas den 2 juni och är HIF:s sista innan uppehållet. En match som Granqvist ser som avgörande för eventuellt landslagsspel.

- Tränar jag fullt och spelar Malmömatchen så är jag aktuell för båda landskamperna.

Peo Ljung, tränare i HIF, verkar dock ha räknat bort sin mittback till någon av de två sista matcherna på våren.

- Granen är rökt fram till sommaruppehållet, sa han tidigare under torsdagen till Kvällsposten.

Granqvists skadestatus aktualiserades på torsdagen, då SvFF gick ut med beskedet att mittbacken Victor Nilsson Lindelöf lämnat återbud på grund av ljumskbesvär.

- Alla spelare vill spela de stora matcherna och representera sitt land. Mitt fokus är att bli skadefri så snart som möjligt. Jag önskar killarna och Janne stort lycka till i matcherna och ser framemot att vara med och hjälpa laget i kvalet i höst, sa ”Vigge” i en kommentar tidigare under torsdagen.

Mötena med Malta och Spanien spelas den 7 respektive den 10 juni.