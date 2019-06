Granqvist och Andersson saknades på träning - men framsteg för Quaison

SOLNA. Andreas Granqvist och Sebastian Andersson saknades på Blågults träning under tisdagen. Forwarden Robin Quaison var dock med under hela träningen.

Under tisdagen tränade det svenska herrlandslaget på Friends Arena inför fredagens EM-kvalmatch mot Malta. Då saknades mittbacken och lagkaptenen Andreas Granqvist, samt forwarden Sebastian Andersson. De körde individuellt.

Granqvist har sedan tidigare mag-/ljumskproblem. Andersson har en känning i sitt ena knä, enligt presschefen Jakob Kakembo Andersson.

- Det ska inte vara någon fara för matchen mot Malta, säger presschefen om Andersson.

Men Granqvist är ett stort frågetecken inför Malta-matchen. Det bekräftade han själv under måndagen. Även EM-kvalmatchen borta mot Spanien är i farozonen för 34-åringen.

Vidare har Robin Quaison varit fotskadad och forwarden tränade inte för fullt under måndagen. Det gjorde han dock under tisdagen. Mainz-spelaren var med under hela träningen, som till stor del bestod av spelövningar.