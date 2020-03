Granqvist vill fortsätta spela i landslaget: "Jag vill spela EM"

För drygt ett år sedan meddelade Andreas Granqvist att EM 2020 blir kaptenens sista insats i den svenska landslagströjan. Och när Sverige besegrade Rumänien med 2-0 i höstas såg Granqvist fram emot mästerskapet.

- När jag valde att fortsätta var detta drömmen. Jag är otroligt stolt över detta laget, vad vi har gjort, vad Janne har gjort och vad hela ledarstaben har gjort. Det är fantastiskt och en otrolig glädje, det går inte att beskriva. Jag ser verkligen fram emot det här mästerskapet i sommar, sa han då till C More.

Men under torsdagen kom ansedda och franska L'Equipe med uppgifter om att Uefa kan skjuta upp sommarens EM till 2021 - och att detta kommer att meddelas under krismötet som Uefa har kallat till under tisdagen nästa vecka.

En nyhet som gör att Andreas Granqvist nu öppnar för fortsatt spel i landslaget.

- Det är svårt att spekulera i nu. Men det är klart att det är ett alternativ. Jag vill spela EM. Men det får vi ta när vi vet mer hur det blir, säger kaptenen till Sportbladet.