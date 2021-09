Grekland erkänner tuff utmaning mot Sverige: "Psykologiskt inte bra"

På onsdag är det en viktig VM-kvalmatch mellan Grekland och Sverige och på tisdagens grekiska presskonferens på Olympiastadion i Aten var intresset svalt. Kanske på grund av att det bara blev 1-1 mot Kosovo i förra matchen? Det var få grekiska journalister på plats när stjärnan Zeca och förbundskaptenen John van't Schip slog sig ner vid podiet.

Trycket kring landslaget i Grekland är lågt efter många dåliga år och en svag start på VM-kvalet.

- Det viktigaste är att fokusera på att vinna den här matchen och inte tänka på något annat. Vi ska försöka vinna och så får vi se hur långt det tar oss. Vi vet att Sverige är ett starkt lag som varit tillsammans länge och som vi såg i senaste matchen och i EM så möter vi en stark motståndare, säger Zeca.

Har ni haft tid nog att återhämta er efter matchen mot Kosovo?

- Givetvis är det svårt för oss, psykologiskt är det inte bra och det har varit två tuffar dagar men det är en ny match och en ny möjlighet. Vi gråter inte över resultatet senast utan tittar framåt mot nästa match istället.

Mittfältaren Zeca spelar i FC Köpenhamn, och där har han varit lagkamrat med bland annat Robin Olsen. Därför har han ganska bra koll på Sverige.

- De är bra spelare, det är starkare spelare, de spelar annorlunda i dag och det gör att det blir svårare att möta dem. Det är ett starkt lag som spelar som ett lag och det blir svårt för oss, säger Zeca.

Om ni förlorar är ni uträknade i VM-kvalet, känner ni ett tryck?

- Trycket är alltid där när du spelar i landslaget, inte bara nu. Det känner vi alltid och vi vill bara fokusera på morgondagens match och se vad som händer efter det.

Vad måste ni göra annorlunda än från matchen mot Kosovo?

- Vi måste spela mer med bollen, vi måste ha bollen vid fötterna och göra det vi gör på träningsplanen.

Ä det några speciella spelare ni är rädda för i Sverige?

- Vi vet att det är ett lag, det är deras främsta styrka.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.