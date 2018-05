GUIDE: Allt om U17-EM och Sveriges lag - de är nyckelspelarna

GRUPPERNA

- Grupp A:

England (värdnation), Schweiz, Italien, Israel

- Grupp B:

Slovenien, Norge, Portugal, Sverige

- Grupp C:

Irland, Bosnien, Danmark, Belgien

- Grupp D:

Serbien, Nederländerna, Tyskland, Spanien

SPELSCHEMA/SVERIGES VÄG TILL FINALEN

Fredag 4 maj

20.00 (svensk tid), Slovenien-Sverige

Måndag 7 maj

13.30, Norge-Sverige

Torsdag 10 maj

14.00, Sverige-Portugal

- Slutspel

Söndag 13 maj

15.00/19.00, Kvartsfinal 1A-2B

15.00/19.00, Kvartsfinal 1B-2A

Måndag 14 maj

14.00/20.00, Kvartsfinal 1C-2D

14.00/20.00, Kvartsfinal 1D-2C

Torsdag 17 maj

14.00/20.00, Semifinal 1 (kvart 1-kvart 3)

14.00/20.00, Semifinal 2 (kvart 2-kvart 4)

Söndag 20 maj

19.00, Final

ARENOR

New York Stadium

Stad: Roterham

Kapacitet: 12 023

Hemmaklubb: Roterham United

Proact Stadium

Stad: Chesterfield

Kapacitet: 10 504

Hemmaklubb: Chesterfield FC

Bescot Stadium

Stad: Walsall

Kapacitet: 11 300

Hemmaklubb: Walsall FC

Pirelli Stadium

Stad: Burton-on-Trent

Kapacitet: 6 912

Hemmaklubb: Burton Albion

St George's Park

Stad: Burton-on-Trent

Kapacitet: 1 500

Hemmaklubb: - (Träningscenter för engelska fotbollsförbundet)

Loughborough University Stadium

Stad: Loughborough

Kapacitet: 3 500

Matcher:

Hemmaklubb: Loughborough University FC

SVERIGES TRUPP

- Målvakter

1. Simon Andersson - Halmstads BK

12. Kristoffer Westerberg - IF Brommapojkarna

- Backar

2. Isac Larsson - Halmstads BK

3. Adam Ben Lamin - AIK (på lån hos Vasalund)

4. Helmer Andersson - Örebro SK

5. Hampus Svensson - Kalmar FF

6. Teodor Stenshagen - Gif Sundsvall

14. Rasmus Wikström - IFK Göteborg

20. Samuel Ohlsson - IFK Göteborg

- Mittfältare

7. Fredrik Hammar - IF Brommapojkarna

8. Kevin Ackermann - BK Häcken

10. Manasse Kusu - IFK Norrköping (på lån hos IF Sylvia)

13. Amel Mujanic - Malmö FF

15. Sylvin Kayembe - BKV Norrtälje (klar för IK Sirius till sommaren)

17. Noah Alexandersson - IFK Göteborg

19. Victor Backman - Kalmar FF

- Forwards

9. Alex Timossi Andersson - Helsingborgs IF (klar för Bayern München till sommaren 2019)

11. Jack Lahne - IF Brommapojkarna

16. Benjamin Nygren - IFK Göteborg

18. Julian Larsson - AIK

SVERIGES NYCKELSPELARE

- Kevin Ackermann

Lagets kapten. Gjorde allsvensk debut för BK Häcken redan i augusti förra året och anses vara en väldigt stor talang. Mittfältare med styrkor i defensiven. Har tidigare kopplats ihop med både Real Madrid och Benfica - och för några år sedan provtränade han med Manchester United och Manchester City.

- Helmer Andersson

Örebro SK-mittbacken har, tillsammans med Fredrik Hammar, gjort flest pojklandskamper (21) för Sverige i den här truppen. Andersson spelade faktiskt varenda minut i kvalet och är en given kugge i Roger Franzéns lag. Skrev i januari tidigare i år på ett A-lagskontrakt med ÖSK.

- Alex Timossi Andersson

En av de mest erfarna spelarna i truppen, eftersom han redan gjort 21 framträdanden i superettan och fem matcher i svenska cupen för Helsingborgs IF. Supertalang som redan är klar för Bayern München till sommaren 2019. Forwarden är den i truppen, tillsammans med Blåvitts Benjamin Nygren, som gjort flest landslagsmål hittills i karriären (nio på 17 matcher).

SVERIGES FÖRBUNDSKAPTEN

Roger Franzén

Född: 17 juli 1964 (53 år).

Spelarkarriär: Wårby SK -1978, Djurgårdens IF 77-78, Huddinge IF 79-94.

Tränarkarriär: Huddinge IF 94-04, IF Brommapojkarna (ass) 05-07, Hammarby TFF 08-10, Hammarby IF 10-11, Gif Sundsvall 12-16, P01-landslaget 17-.

SVERIGES VÄG TILL EM

- Kvalrunda 1

Cypern-Sverige 1-1

Sverige-San Marino 9-0

Sverige-Polen 1-1

- Elite Round

Sverige-Kroatien 0-0

Belgien-Sverige 0-1

Cypern-Sverige 0-0

- Målskyttarna

Benjamin Nygren (4)

Julian Larsson (3)

Jack Lahne (1)

Amel Mujanic (1)

Fredrik Hammar (1)

Helmer Andersson (1)

Rasmus Wikström (1)

TIDIGARE EM-VINNARE

2002: Schweiz

2003: Portugal

2004: Frankrike

2005: Turkiet

2006: Ryssland

2007: Spanien

2008: Spanien

2009: Tyskland

2010: England

2011: Nederländerna

2012: Nederländerna

2013: Ryssland

2014: England

2015: Frankrike

2016: Portugal

2017: Spanien

Källor: svenskfotboll.se, uefa.com

Läs även: Sverige självsäkert inför EM: "Vi är ett bra lag, inget snack om saken"