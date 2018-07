Guidetti hyllar Sverige: ”Det här laget bygger inte på en spelare”

Under VM har Sverige överraskat och vunnit gruppen framför Mexiko och Tyskland som fick åka hem. John Guidetti som var med och vann U21-EM med Sverige 2015 ser parallellerna med det landslaget och dagens A-landslag.

- Jag sa innan vi spelade mot Mexiko att vi kommer få ett samtal under matchen om att Sydkorea leder med 3-0. Det hände oss när vi spelade U21-EM där England låg under med 3-0 mot Italien och vi visste att ett kryss räckte. Det hände visserligen, men sedan stänkte vi upp tre mot Mexiko, det gjorde vi inte mot Portugal, säger John Guidetti och fortsätter sin utläggning:

- Men det var lite likheter och det är lite "känner ni vibbarna" ligger i luften. Det är en skön stämning och en skön känsla, jag har en skön känsla i kroppen. Jag tror det kan gå hur långt som helst. Jag ser inga hinder för den gruppen. Det är så kul för att det här laget bygger inte på en spelare. Det är en sådan djävla grupp. Om någon har en sämre dag finns det någon annan som kan kliva in. Det är så unikt med det här laget.

- Man kan dra parallellen till U21. Vi hade ett sådan gäng och det har vi nu också. Alla kan göra det.

När Sverige under söndagen körde ett stängt träningspass var alla med. Under eftermiddagen flyger man till St Petersburg där man på tisdag möter Schweiz i ett avgörande. Något som är speciellt, enligt John Gudietti.

- Jag har haft turen att vara med om att spela avgörande matcher i både klubblag och landslag, semifinaler och finaler, och det är speciellt. Det är vinna eller försvinna. Du kan inte säga efter matchen att vi borde gjort det lite bättre eller vi har fortfarande chansen. Nu måste man lämna allt på planen och det är så himla svårt och därför är det så få lag som vunnit så många år i rad. Du kan inte plumpa. Därför är det så himla starkt av Real Madrid att ta Champions League tre år i rad. Har du en dålig dag mot Bayern München borta så är du ute. Att kunna hålla den där kontinuiteten och inte släppa på den.

Vad krävs?

- Vi har hållit en väldigt nivå i alla matcher och då även i den vi förlorade mot Tyskland. Man måste ha stolpe in istället för stolpe ut, man måste minimera misstagen och se till att man inte gör dem och sätta personbästa igen. Alla måste typ göra sin bästa match någonsin.

Hur är det att sitta vid sidan?

- Klart att man vill spela men jag försöker vara redo när jag får chansen. Foten känns bra och jag känner mig i bra form och man får vänta på sin chans. Det är så det funkar och sedan får man pusha boysen så de får den stöttning och uppbackning som de behöver. Så länge Sverige vinner är jag väldigt, väldigt glad när jag sitter på flyget hem. Klart att man vill spela fotboll och vara på plan, men det är svårt att slå sig in, det går väldigt bra. Men det är samtidigt det man vill, att det ska gå bra.

- Men det kan svänga fort. Det räcker att man har en sekund och så kan man ha upplevt den största drömmen av alla, man kan ha skjutit Sverige vidare. Så man måste hela tiden vara på tå och vara redo och köra extra och se till att man är frisk och kry. Den dagen kan komma att Janne säger att det är dags och då får man chansen i 89:e och knoppar dit den och sedan har man gjort det största man drömt om.

Via sociala medier framgår det att Guidetti bidrar, inte minst socialt:

- Man får bidra där man kan, där bidrar jag och försöker göra mitt bästa. Jag försöker hålla glatt humör, pusha boysen och vara redo när chansen kommer. Jag är ändå här för att spela fotboll, men att jag är gamla och glada John måste jag hela tiden försöka vara. Jag väntar på min chans och är beredd och är roliga killen men samtidigt fokuserad.

Hur kan du veta att du är i form, inte spelat mycket match?

- Det är bara att kolla på många som inte spelat på hela året och kommer in och gör det bra när vi är. Jag har spelat rätt mycket under året och vi tränar varje dag och fotboll förblir alltid fotboll. Det är en annan sak om man inte tränat, varit på semester och legat på stranden i tre veckor och in och spela ett VM. Då tror jag det är lite tufft.

- Men det är också väldigt stor skillnad när man startar en match och när man hoppar in i en match. De som spelar fotboll vet det och jag brukar säga att det är som en annan sport, speciellt när du hoppar in som anfallare och man jagar ett mål. Det är mycket tillfälligheter även om det är klart att du måste ha kvalitet för att göra det. Studsar bollen ner till dig vid rätt tillfälle och du går på första stolpen eller går du på andra. Det är annorlunda när man hoppar än jämfört med att starta.

Räknar du med stort stöd?

- Ja, det ligger en timme från Sverige, de brukar vara bra att ta sig från när och fjärran. De har varit grymma hittills och första gången jag sett Sverige förlora en läktarmatch var mot Mexiko men då vann vi på plan, så då är det 1-1 och det är lugnt. Vi får hoppas att vi vinner mot Schweiz och att det kommer vara många på plats.

I samband med matchen kommer hans sambo Sanna med barn, hans föräldrar och syster och en del vänner. Att det var stort för Guidetti att få spela gick att utläsa på sambons tårar senast.

- VM är det största som finns och hon visste hur mycket det betydde för mig och jag är tacksam att jag fick spela. Oavsett om jag spelar eller ej är det kul att de är där. Det är min familj och det är kul att de får se det.