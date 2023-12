Gustavsson svarar - efter Blågult-uppgifterna: "Det ska inte handla om Tony"

Svenska Fotbollförbundet är på jakt efter en ny förbundskapten, som ersättare till Janne Andersson, och några kandidater som nämnts under den senaste tiden är BK Häckens Per Mathias Høgmo, IF Elfsborgs Jimmy Thelin, Australiens damlandslags Tony Gustavsson och IF Brommapojkarnas Olof Mellberg.

Aftonbladet uppgav nyligen att Tony Gustavsson, som alltså är förbundskapten för Australiens damlandslag, träffat SvFF, och därefter kunde Fotbollskanalen berätta att Gustavsson är en het kandidat för uppdraget, och om anledningen till att han är det.

Gustavsson har samtidigt gått ut, i ett pressutskick, med att han har fullt fokus på sitt nuvarande jobb, och att kvala in till och delta i OS i Paris 2024.

Annons

Nu uttalar sig Gustavsson, för första gången under en pressträff, om sin framtid efter att ha börjat kopplas ihop med svenska landslaget.

- Det är en del av verksamheten, speciellt när det finns spelare eller tränare vars kontrakt går ut inom en tolvmånadersperiod. Det kommer alltid att finnas spekulationer om vad som händer härnäst - oavsett om det är en dialog med det australiska fotbollsförbundet om en förlängning eller om det är om att gå vidare till det här eller det här jobbet, säger han enligt Fox Sports och fortsätter:

- Det jag vill vara tydlig med är att det som är viktigt för mig - och mitt enda fokus - är "Matildas" (Australiens damlandslag), och att landslaget ska kvalificera sig för OS. Vi har oavslutade ärenden med det här landslaget.

Gustavsson berättar vidare att han har en bra relation med Australiens landslagsspelare, och att han tagit upp uppgifterna om Blågult med dem. Han vill helst inte själv vara i fokus.

Annons

- Det enda som jag kanske inte gillar är att det här egentligen ska handla om spelarna. Det ska inte handla om Tony. Jag är inte så glad över att uppmärksamhet riktas mot mig så mycket som det har gjort, säger han.

Gustavssons nuvarande kontrakt med Australien löper ut efter just OS.