Han är största hotet – spionen varnar för Rumäniens mittfältare

Rumänien har tio raka landskamper utan förlust. Sju segrar och tre oavgjorda och senaste förlusten kom i november 2017 när det blev 0-3 mot Nederländerna. På lördag är det dags för EM-kval mot Sverige. Laget störs av ett par skador och Sveriges spion Lasse Jacobsson tror att det kommer att påverka.

- Jag tror att Rumänien kommer att störas av att George Tucudean inte är med. Han har ju spelat nia och varit given startspelare, säger han.

Tucudean har på säsongens 23 ligamatcher gjort 17 mål för Cluj och i Nations League gjorde han två mål på fyra landskamper.

Dessutom tvingas Rumänien spela utan Napolis mittback Vlad Chiriches. Också ett tungt avbräck, menar Lasse Jacobsson.

- Därför blir Cristian Sapaunaru en nyckel nu när Chiriches är borta, säger han.

Vilka spelare sticker ut mest?

- Jag tycker att Nicolae Stanciu (Al Ahli) är en riktigt bra spelare. Han är en mittfältare som rör sig över stora ytor, har bra distansskott, bra passningsspel. Lite lurig i sitt spel och är ofta involverad i anfallsspelet. Han kan komma ner mellan mittbackarna och hämta boll och han kan vara högre upp. Han kan vara den som slår en krossboll och sedan vara den som kommer själv i djupledslöpning. Han är en en nyckelfigur.

- Sedan är ju deras kanter viktiga för deras lag. Både Alexandru Chipciu (Sparta Prag) och Alexandru Mitrita (New York City) går gärna in i planen och vill gå på avslut centralt. Men just omställningar är deras styrka.

Vad är nycklarna till att det har gått så bra för Rumänien?

- De har fått ihop det bra som ett lag och jobbar oerhört hårt i offensiva och defensiva omställningar och är väldigt giftiga i det. Man är inte ute efter att ha possession. När man vinner boll så går man och med mycket folk och är raka i sina omställningar.

- Det som var lite lustigt är att även mot Litauen var man redo att gå iväg i stället för att bygga anfallsspel.

Så man kan räkna med ett stort svenskt bollinnehav?

- Ja jag skulle tippa på att Rumänien inte kommer att ligga högt och pressa oss.