Här är 40 svenskar som kan byta klubb i sommar

Här är 40 utländska stjärnor som kan byta klubb i sommar.

Robin Olsen, 28, målvakt - FC Köpenhamn

Kommentar: Landslagskeepern varit tydlig med att han är redo för att lämna FCK och lagets tränare Ståle Solbakken har tidigare bekräftat att planen är att Olsen ska säljas i sommar. I vintras ryktades det om Premier League-klubben Crystal Palace och innan dess har det även snackats om en flytt till Bundesliga.

Erik Johansson, 29, back - FC Köpenhamn

Kommentar: En av FCK:s nyckelspelare, men enligt danska BT vill Johansson lämna av personliga skäl. Mittbacken sägs vilja vara närmare sin blivande fru, tv-profilen Carina Berg. Enligt Expressen vill Johansson flytta till Stockholm och tidningen hävdar att både AIK och Djurgården hört sig för om spelaren.

Johan Larsson, 28, back - Bröndby

Kommentar: Bröndby-kaptenens avtal går ut vid årsskiftet och han har själv öppnat för en flytt till en större liga. Enligt danska BT kommer högerbacken inte förlänga med Bröndby. Larsson har kopplats ihop med tjeckiska Sparta Prag.

Rasmus Jönsson, 28, forward - Odense

Kommentar: Nyligen blev det officiellt att den förre Wolfsburg-spelaren lämnar Odense i sommar. I april förklarade han för Fotbollskanalen att han redan i vintras var sugen på att flytta hem till Helsingborgs IF och då sa även HIF-ordföranden Krister Azelius att han tror att klubben kommer värva tillbaka Jönsson i det kommande transferfönstret.

Pontus Jansson, 27, back - Leeds

Kommentar: Har nyligen förklarat för Fotbollskanalen att han vill hantera framtiden först efter VM, men han stänger samtidigt inte dörren för en flytt. Det har tidigare funnits och finns fortfarande intresse från Premier League.

Victor Nilsson Lindelöf, 23, back - Manchester United

Kommentar: Fick en hel del speltid under debutsäsongen i United, men hade svårt att bli en startspelare på allvar. Enligt the Sun överväger managern José Mourinho att låna ut mittbacken och enligt the Mirror visar Premier League-nykomlingen Wolverhampton intresse för landslagsspelaren.

Martin Olsson, 30, back - Swansea

Kommentar: Sa: ”Jag får också respektera mitt kontrakt, men sedan vet man inte vad som händer efter VM” till Fotbollskanalen nyligen. Swansea åkte ur Premier League och det skulle kunna öppna för en flytt för vänsterbacken.

Kristoffer Nordfeldt, 28, målvakt - Swansea

Kommentar: Varit reservmålvakt i Swansea i tre säsonger och är öppen med att han inte trivs med situationen. Har ryktats till AIK, men själv har han sagt till Aftonbladet att allsvenskan inte är aktuellt. Framtiden vill han dock fokusera på först efter VM. Om det faktum att Swansea spelar i Championship nästa säsong öppnar för att han kan bli förstemålvakt? Möjligt, enligt Wales Online.

Erdal Rakip, 22, mittfältare - Benfica (på lån hos Crystal Palace)

Kommentar: Värvades av Benfica i vintras, men lånades direkt ut till Crystal Palace i Premier League. Där blev det noll minuters speltid. I mitten av maj sa han till Fotbollskanalen att han inte kan svara på vad som kommer hända till nästa säsong. ”Men som jag tror blir det försäsongen med dem (Benfica), sedan får vi se vad det blir”, sa Rakip.

Sebastian Larsson, 32, mittfältare - Hull

Kommentar: Kontraktet med Hull (som vill förlänga) går ut i sommar och den senaste tiden har Larsson kopplats ihop med AIK, Djurgården och IFK Göteborg. Huvudpersonen har öppnat för spel i allsvenskan och enligt Expressen är Larsson klar för en flytt till AIK.

Pawel Cibicki, 24, forward - Leeds

Kommentar: I frysboxen i Leeds och har uppgetts vara på väg bort från Championship-klubben. I polsk media har forwarden kopplats ihop med Legia Warszawa och därefter har Yorkshire Evening Post-journalisten Phil Hay hävdat att det finns asiatiskt intresse för Cibicki men att svensken vill stanna i Europa.

Marcus Antonsson, 27, forward - Leeds (på lån hos Blackburn)

Kommentar: Gjorde sju mål och tre assist i League One när Blackburn tog sig upp till Championship igen, men sägs inte stanna i klubben som han varit på lån hos. Agenten Anders Karlsson har förklarat för fotbolldirekt.se att man inte vet vad Leeds vill med Antonsson i dagsläget. Enligt samma sajt har Hammarby och Malmö FF hört sig för om forwarden.

Joel Asoro, 19, forward - Sunderland

Kommentar: Osäker framtid i Sunderland, som åkte ur Championship. Har ännu inte skrivit på någon förlängning med League One-klubben, som erbjudit svensken ett nytt avtal (nuvarande kontraktet går ut sommaren 2019). Talangen kopplas ihop med Premier League-klubbar som Arsenal, Tottenham, Newcastle, Watford och Wolverhampton.

Niclas Eliasson, 22, mittfältare - Bristol City

Kommentar: Fick nöja sig med tre starter och tio inhopp i Championship under sin debutsäsong. Enligt Bristols tränare Lee Johnson kan det bli så att man lånar ut Eliasson i sex månåder, till en annan klubb i England.

Karl-Johan Johnsson, 28, målvakt - Guingamp

Kommentar: Har varit förstemålvakt i Ligue 1 i två år och nyligen berättade han för Fotbollskanalen att han avvaktar en förlängning med Guingamp för att se vad för sorts alternativ som kan dyka upp för honom. Johnsson är öppen för en flytt och hävdar att det finns intresse för honom.

Ola Toivonen, 31, forward - Toulouse

Kommentar: Fick bara göra åtta starter och 14 inhopp i Ligue 1 under den gångna säsongen. Under våren satt landslagsspelaren ofta på läktaren. En situation som öppnar upp för en flytt efter VM i sommar.

Jimmy Durmaz, 29, mittfältare - Toulouse

Kommentar: Har, precis som Toivonen, fått begränsat med speltid den här säsongen. Durmaz har själv öppnat för att röra på sig i sommar och till Aftonbladet har han sagt att tidigare klubben Malmö FF är ett alternativ för honom efter VM även om han helst vill stanna kvar ute i Europa.

Alexander Kacaniklic, 26, mittfältare - Nantes

Kommentar: Långt ifrån en startspelare i Nantes och hans agent Miralem Jaganjac sa till Fotbollskanalen i början av maj att det kan bli en flytt för Kacaniklic i sommar. ”Det kan bli både det ena och det andra”, sa Jaganjac.

Guillermo Molins, 29, forward - Panathinaikos

Kommentar: I början av maj offentliggjorde Molins att han lämnar Panathinaikos i sommar. För Fotbollskanalen berättade han då att han inte fått lön sedan i december, på grund av klubbens ekonomiska kris. ”Jag är inte orolig över att hitta en klubb. Sedan får vi se vad det blir”, sa Molins då.

Filip Helander, 25, back - Bologna

Kommentar: Har i flera fönster kopplats ihop med andra klubbar och nyligen skrev Corriere dello Sport att både Sassuolo (elva i Serie A) och Chievo (13:e i Serie A) är intresserat av mittbacken. Helanders kontrakt med Bologna går ut om ett år.

Marcus Rohdén, 27, mittfältare - Crotone

Kommentar: Crotone ramlade ur Serie A och nu vill Rohdén lämna klubben, vilket han berättat om i en intervju med Fotbollskanalen. Mittfältaren vill spela högre upp än i Serie B och har sagt: ”Jag är öppen för alla ligor egentligen. Vill vara kvar i Europa och helst topp-fem-ligorna. Jag har kommit in bra i landet, kulturen och språket. Jag kan absolut stanna i Italien”. Enligt Corriere dello Sport är Serie A-klubben Udinese intresserat av Rohdén.

Emil Krafth, 23, back - Bologna

Kommentar: Högerbacken gjorde tio starter och två inhopp i Serie A under den gångna säsongen. I januari sades tyska Köln och Augsburg vara ute efter Krafth, men det blev ingen flytt då. Har själv förklarat för Fotbollskanalen att hans framtid är oviss. ”Klart att man kollar runt lite”, sa han nyligen om en flytt i sommar.

Samuel Gustafson, 23, mittfältare - Torino (på lån hos Perugia)

Kommentar: Har tillbringat våren i Serie B och hade hoppats kunna vara med och spela upp Perugia i högstaligan, men laget föll i kvalet och blir kvar i andraligan. För Fotbollskanalen har Gustafson berättat att han har ambitioner om att spela i ett bättre lag än vad Perugia är, och att han får avvakta och se vad Torino (som han har ett utgående kontrakt med) vill i sommar.

Rasmus Sjöstedt, 26, back/mittfältare - Hapoel Haifa

Kommentar: Har skolats om till defensiv mittfältare i Israel, där han vann cupen med Hapoel Haifa. Sitter på ett kontrakt som löper ut i sommar men har själv sagt till Fotbollskanalen att han gärna förlänger. Dessutom har klubben tidigare aviserat att man vill behålla svensken.

Robert Åhman Persson, 31, back/mittfältare - Belenenses

Kommentar: Avslutade säsongen i Portugal som ordinarie i Belenenses backlinje och förklarade i mitten av maj för Fotbollskanalen att han fått intentioner om att klubben kan tänka sig att förlänga hans kontrakt (som går ut i sommar). I samma intervju förklarade den tidigare AIK-, ÖSK- och MFF-spelaren (som är född i Uppsala och därför har kopplingar även till Sirius) att han ”hört lite rykten om andra alternativ” och det också finns konkret intresse från allsvenska lag.

Pontus Wernbloom, 31, mittfältare - CSKA Moskva

Kommentar: Varit en kugge för CSKA Moskva i många år, men nu går kontraktet ut och det står redan klart att det blir ett klubbyte i sommar. Det spekuleras i intresse från flera olika länder och bland annat kopplas han ihop med grekiska Paok.

Viktor Claesson, 26, mittfältare - Krasnodar

Kommentar: Efter tio mål och åtta assist i den ryska ligan den gångna säsongen har snacket kring Claesson kommit igång. Swansea, Eintracht Frankfurt och Werder Bremen har sagts vara intresserat av landslagsspelaren och en prislapp runt 100 miljoner kronor har nämnts. Själv har Claesson sagt till Fotbollskanalen att han bett sin agent om att han vill ta tag i frågan om sin framtid först efter VM.

Emil Bergström, 25, back - Rubin Kazan (på lån hos Grasshopper)

Kommentar: Har varit utlånad till Grasshopper i Schweiz under ett och ett halvt år, och i låneavtalet finns en köpoption som kan utnyttjas. Men om det blir en fortsättning i Zürich-klubben är oklart, berättade mittbacken i en intervju med Fotbollskanalen nyligen. Då öppnade han även för en flytt till en annan klubb, men också för att bli kvar i Rubin Kazan. Bergström har kontrakt med den ryska klubben i ett år till.

Johannes Hopf, 30, målvakt - Genclerbirligi

Kommentar: Har varit förstemålvakt i Genclerbirligi i flera säsonger och tidigare har det ryktats om intresse från större klubbar i Turkiet. När klubben nu åkt ur den turkiska högstaligan lär en flytt till en annan klubb vara en möjlighet.

Abdul Khalili, 25, mittfältare - Genclerbirligi

Kommentar: Efter degraderingen till andraligan har Khalili i en intervju med Fotbollskanalen förklarat att han vill lämna Genclerbirligi. Han vill dock inte återvända till Sverige, utan stanna utomlands.

Patrik Carlgren, 26, målvakt - Konyaspor

Kommentar: Fick bara spela en ligamatch och fyra cupmatcher under sin första säsong i Turkiet. Öppnade nyligen för en flytt, i en intervju med fotbolltransfers.com. Då sa Carlgren att det finns intresse från flera olika klubbar i olika länder, samt att han kan tänka sig en flytt till allsvenskan.

Adam Ståhl, 23, forward - Karabükspor

Kommentar: Lämnade superettan-klubben Norrby i vintras och fick under våren göra åtta framträdanden i den turkiska högstaligan, men Karabükspor ramlade ner i andraligan och i en intervju med Fotbollskanalen nyligen förklarade Ståhl att han helst vill byta klubb i sommar. Då nämnde han att det finns skandinaviskt intresse för honom.

Branimir Hrgota, 25, forward - Eintracht Frankfurt

Kommentar: Har haft svårt att slå sig in i Frankfurts elva den gångna säsongen. I januari var dock klubben tydlig med att man ville behålla Hrgota. Agenten Drazan Gilja sa i februari till Fotbollskanalen att man ville avvakta fram till sommaren för att se vad som händer. Gilja berättade då också att han oavsett ser en framtid i Bundesliga för Hrgota och det har tidigare ryktats om intresse från seriekonkurrenter.

Albin Ekdal, 28, mittfältare - Hamburg

Kommentar: HSV åkte ur Bundesliga och spel i den tyska andraligan är troligtvis inte vad Ekdal siktar på till nästa säsong. Landslagsmittfältaren sa nyligen följande om sin framtid: ”Jag är inte inställd på något. Jag är inställd på att göra ett bra VM och hålla mig skadefri. Klubbfrågan tar jag efter VM”.

Emil Forsberg, 26, mittfältare - RB Leipzig

Kommentar: Den svensk som det ryktas mest om. Har kopplats ihop med klubbar som Juventus, Arsenal, Paris Saint-Germain och Atletico Madrid. Men Leipzig hävdar att de tänker hålla hårt i sin svensk och enligt Expressen kommer inte klubben lyssna på bud under 550 miljoner kronor. Tyska tidningen Bild hävdar att Leipzig kommer att diskutera Forsbergs framtid med hans agent Hasan Cetinkaya innan VM.

Alexander Isak, 18, forward - Borussia Dortmund

Kommentar: Talangen fick inte mycket speltid under den gångna säsongen och i början av april uppgav Sport Bild att Isaks framtid i Dortmund är osäker. Då sades både en försäljning och en utlåning vara en möjlighet i sommar. Har precis fått en ny tränare i Lucien Favre.

Joseph Baffo, 25, back - Eintracht Braunschweig

Kommentar: Sitter på ett utgående kontrakt och Baffo har i flera intervjuer med Fotbollskanalen förklarat att han avvaktar med en förlängning på grund av den knäskada som han återhämtat sig ifrån. Mittbacken hävdar själv att det finns intresse från andra klubbar och chanserna till att Baffo stannar i Braunschweig lär inte ha ökat efter att klubben ramlat ner i tyska tredjeligan.

Christoffer Nyman, 25, forward - Eintracht Braunschweig

Kommentar: Braunschweig åkte överraskande ur 2. Bundesliga och den tyska tredjeligan lär inte locka Nyman särskilt mycket. Enligt Berliner Kurirer är Union Berlin intresserat av att värva forwarden i sommar.

Simon Hedlund, 25, mittfältare - Union Berlin

Kommentar: En kugge hos Union Berlin och 2. Bundesliga-klubben vill förlänga hans avtal, som löper ut sommaren 2020. I vintras tackade svensken nej till ett bud från en MLS-klubb och i mars uppgav Sport1 att Hedlund är aktuell för en flytt i sommar. Enligt tv-kanalen ville då den tidigare Elfsborg-spelaren få till en övergång till en annan klubb i det kommande transferfönstret.

Sebastian Andersson, 26, forward - Kaiserslautern

Kommentar: Gjorde tolv ligamål för Kaiserslautern under den gångna säsongen, trots att laget åkte ur 2. Bundesliga. I och med nedflyttningen är han fri att lämna klubben. För Fotbollskanalen berättade han nyligen att det är ”en ganska stor chans” att han stannar i Tyskland. Ser alltså ut att testa lyckan i en annan tysk klubb.

