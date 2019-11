Här är alla värdstäder i EM: "Hoppas på ett bra ställe för fansen"

Den 30 november ska EM lottas. Då kommer 20 av de 24 lagen delas in i sex olika grupper, som sedan fylls på med fyra lag som går in i mästerskapet via Nations League-play off i vår.

Upplägget ser ut som så att EM ska spelas i tolv olika värdstäder. Varje grupp har två värdstäder, och om de nationer som värdstaden finns i går till EM kommer de få spela på sin hemmaplan i antingen två eller tre gruppspelsmatcher.

Närmast geografiskt för Sveriges del? Grupp B, med ryska St Petersburg och danska Köpenhamn som spelplatser. Den gruppen tar gärna lagkaptenen Andreas Granqvist.

- Köpenhamn är ju nära. Men då vill jag nog helst inte att Danmark tar sig till EM, för då får de hemmaplan. Det vore sett till resor smidigt för alla våra supportrar, säger "Granen" till Fotbollskanalen.

Mikael Lustig om spel i Köpenhamn och St Petersburg:

- Det hade så klart varit bra för fansen, om inte annat.



- Jag har dålig koll (på värdstäderna) men jag hoppas att det blir någonstans där det är bra för supportrarna.

