Här är beskedet som lugnar Sverige efter coronaoron

När Kroatien, som möter Sverige i Nations League på lördag, tog sig an Turkiet under onsdagen spelade backen Domagoj Vida en halvlek innan han byttes ut i paus. Samtidigt fick han besked om att han smittats av coronaviruset, efter att ha testats tidigare under dagen.

Nu missar Vida matchen mot Sverige - och de svenska spelarna säger sig inte känna någon som helst oro över situationen som uppstått.

- Det känns som att vissa länder gör på ett visst sätt, och att andra gör på ett annat sätt. Sen var Vidas test väldigt milt. Det ska mycket till för att han ska ha smittat några andra spelare. Vad vi vet ska Kroatien testas igen när de kommer hit och är det negativt test på alla kör vi på som vanligt, säger högerbacken Mikael Lustig.

Mittbacken Victor Nilsson Lindelöf är inne på samma linje som Lustig.

- Det är konstiga tider vi lever i, men jag tror alla nationer försöker göra sitt bästa, för att försöka skydda spelare och de som jobbar runt fotbollen. De ska göra ett nytt test och så får vi se vad den rundan visar, säger Nilsson Lindelöf.

- Jag kan bara prata för mig själv och jag känner ingen oro.

Sveriges mittfältare Albin Ekdal har tidigare testat positivt för covid-19. Han säger nu:

- Jag känner ingen oro vad gäller att spela matchen. Tvärtom. Det ska bli kul. Men det är ett lurigt virus. Jag om någon vet det. Man kan vara positiv en dag och negativ en annan. Det är oerhört svårt att ha koll på om man är helt frisk eller har någon liten viruspartikel i sig.