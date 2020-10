Här är förutsättningarna inför "nyckelmatchen" - Sverige riskerar nedflyttning

Hösten 2018 drog den första upplagan av nya turneringen Uefa Nations League igång. Tävlingen gav då fyra platser till EM, vilka lag som inte kvalificerade sig till slutspelet via det ”vanliga” kvalet slåss om. Sverige vann sin grupp i Nations League division B (näst bästa) men spelade till sig en biljett till EM via just det ”vanliga” kvalet. Gruppsegern gjorde dock att Blågult tog klivet upp i division A inför årets upplaga av Nations League.

Vad Nations League är värt den här gången? Nu hänger turneringen ihop med VM 2022 och till slut är det två platser i play off-rundan av kvalet som står på spel. De tio gruppettorna i det ”vanliga” VM-kvalet går direkt till slutspel och sedan kommer de tio grupptvåorna plus två lag från Nations League göra upp om tre platser till turneringen i Qatar via play off (semifinal och final). De två Nations League-lagen som får en livlina är de två högst rankade lagen i just NL, bland de som inte slutade etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp.

Sverige förlorade sina två inledande Nations League-matcher, i september, och ligger nu risigt till inför de avslutande fyra omgångarna. Just nu ser det ut att bli en kamp med Kroatien om att inte bli sist i division A-gruppen. Även Kroatien står på noll poäng efter två matcher - och nu ställs Sverige mot just Zlatko Dalics mannar, på bortaplan.

Det lag som slutar sist i gruppen ramlar ner i division B till nästa Nations League. Och söndagens match mot Kroatien är viktig eftersom inbördes möten avgör placeringarna om två lag står på samma poäng.

Häng med nu.

Om Sverige och Kroatien skulle spela oavgjort båda gångerna mot varandra eller vinna varsin match mot varandra, och totalt sett sluta på samma poäng, blir det målskillnad i de inbördes mötena som avgör utfallet i gruppen. Kan inte heller det skilja lagen åt är det flest antal gjorda mål i de två matcherna mot varandra som kommer separera Sverige och Kroatien. Fortsatt lika? Då kniper det laget som gjort flest bortamål i de inbördes mötena den högre placeringen. Därefter gäller ordningen: total målskillnad, totalt antal gjorda mål, totalt antal gjorda bortamål, totalt antal vinster, totalt antal bortavinster, lägst disciplinär poäng (gula och röda kort) och till sist Nations League-rankning (Sverige är bättre rankat än Kroatien).

- Det är klart att matcherna mot Kroatien är de viktigaste vi har nu. Kan vi slå Kroatien över två möten så lär vi väl hålla oss kvar, säger mittbacken Pontus Jansson.

- Sen handlar det så klart om att göra bra resultat i de andra två matcherna också. Men vi tar det som det kommer och det är otroligt viktigt att göra ett bra resultat i den första matchen nu.

På onsdag väntar Portugal på bortaplan för Sverige. Nästa samling, i november, ska Nations League-gruppen avgöras med matcher mot Kroatien (hemma) och Frankrike (borta).

Skulle Frankrike och Portugal fortsätta vinna sina matcher mot just Sverige och Kroatien blir det alltså matcherna som Blågult och det kroatiska landslaget spelar mot varandra som fäller avgörandet i gruppens bottenskikt, med största sannolikhet. Vid förlust under söndagen för Sverige måste man alltså besegra Kroatien, och det med bättre siffror, hemma på Friends Arena för att hålla sig kvar i division A. Om de båda lagen får med sig lika många poäng från mötena med Portugal och Frankrike.

Inte heller Sveriges förbundskapten Janne Andersson gör någon hemlighet av att söndagens möte med Kroatien väger tungt i och med att båda lagen står på noll poäng hittills.

- Utifrån det perspektivet så blir det ju en nyckelmatch. Vi har ju kvar att möta de andra också, och jag hoppas att vi kan rå på de lagen då. Men det här är en nyckelmatch, och vi vill ju väldigt gärna vara kvar i ”serie A”, säger Andersson.

- Det är väldigt bra och roliga matcher, utvecklande matcher, som vi får. Både för individer och för laget.

Högerbacken Mikael Lustig:

- En tuff match mot Kroatien som har haft en tuff inledning, precis som oss. Det är en viktig match. Kroatien är ett bra lag. Vi får se om det blir mer defensivt från deras sida, de har ju släppt in en del mål på slutet (åtta mål senaste samlingen).

Mötet mellan Kroatien och Sverige visas på TV4, C More Fotboll och kan även streamas på cmore.se. Sändningen startar 17.30.