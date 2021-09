Här är Kiese Thelin tillbaka i Blågult - efter spruckna flytten

Under måndagskvällen landade det svenska landslaget i Aten, inför viktiga VM-kvalmatchen mot Grekland på onsdag. Och nu har även Isaac Kiese Thelin återanslutit till truppen, precis som planerat. Forwarden fick tillåtelse att lämna samlingen för att ro i hamn slutförhandlingar med en ny klubb, meddelade landslaget under måndagen.

Men Kiese Thelin har fått återvända till Blågult utan att ha skrivit på för en annan klubb. Den turkiska klubben Konyaspor bekräftade under måndagskvällen att man förväntat sig kunna slutföra en värvning av svensken men att övergången spruckit.

"Övergången för Isaac Thelin, som förväntades slutföras i dag, har avbrutits av oss till följd av en prisökning från hans agent", skrev klubben på Twitter.

Därmed ser Kiese Thelin ut att bli kvar i belgiska Anderlecht.

Sverige tränar i Aten under tisdagen och Bildbyrån fångade Kiese Thelin på väg in på matcharenan. Forwarden nätade mot Uzbekistan i en träningslandskamp i söndags.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.