Här bygger han ihop världens bästa målvakt - se vem som har skickligast fötter, är smartast och har bäst räddningar

Vänsterfot - Ederson, Manchester City

Man vill ju ha någon som ”breaks the game”, alltså någon som kan förändra bilden. Edersons vänsterfot, den räckvidden han har, gör att motståndarna inte vågar stå på halva plan för att han når 25 meter in på motståndarnas planhalva, vilket gör att det blir mer ytor att spela på. Där har du en x-factor, som många andra inte har. Så den vänsterfoten skulle jag verkligen vilja ha.

Högerfot - Alex Remiro, Real Sociedad

Han har fantastiska utsparkar. Han har en högerfot som också litegrann ”breaks the game” där han i framför allt omställningsspelet kan nå en yta otroligt snabbt med en låg och hård utspark som han då försöker kontra på.

Både Ederson och Remiro har egenskaper som sticker ut och där kollektivet tjänar på det. Båda två är också skickliga i det korta passningsspelet, men nu har vi mest pratat om det långa passningsspelet för att ju längre du kan sparka med kvalitet ju mer ytor öppnas det upp för att spela igenom motståndarna.

Huvud - Manuel Neuer, Bayern München

Där kan vi ju prata om att förhindra målchanser, den här klassiska sweeper keeper. Från början var Neuer överlägsen på det, framför allt på att skydda ytan bakom backlinjen. Det som är intressant där är ju balansen, att om du förhindrar rena frilägen… man gör mål på ungefär 45 procent av ett rent friläge i central korridor, om du förhindrar tre sådana då kan det ju vara värt att släppa in ett långskott över dig, rent statistiskt. Men det betyder ju också att ju högre upp du spelar och ser till att du tar bort frilägen desto större risk är det också att den här långa kommer över dig. Så det är ganska svårt att hitta vem som är bäst i världen på att vara sweeper keeper, för du måste också balansera hur mycket den här positionen kostar över tid. Kollar man statistiskt så sticker Alisson i Liverpool och Leno i Arsenal ut positivt i Premier League, och Neuer i Bundesliga. Men nu när kategorin är huvud och vi ska tänka på att vara smart och att läsa av spelet så får vi nog ta Neuers huvud. Han är också otroligt skicklig i spelförståelsen.



När det kommer till räddningar så sticker han ut. Jag tycker också att han är otroligt trygg i sitt positionsspel när det blir avslut. Han utstrålar till motståndaren att skjuta för jag kommer ändå att rädda. Den känslan får man ju. Oblak har presterat att rädda avslut över en lång period. Det är väldigt många år i rad som han har varit riktigt duktig på att ha ”goals saved above average", alltså man gör ett snitt på hur bra avsluten är i ligan, och så jämför man med andra och ser hur många mål, om vi teoretiskt skulle ha bytt målvakt i olika lag, man hade släppt in. Där ser man att det är färre mål insläppta med Oblak mellan stolparna än med andra i samma liga. Oblaks reflexer är också toppklass. En reflex för mig är när man står still och väntar var bollen kommer och så rör man sig dit när man vet var den kommer. Där har han över tid varit jäkligt duktig.Jag vill ha med mod när det kommer till målvakter. Det finns två sorters mod. Det finns ett när man slänger sig in i en situation med huvudet före och där det smäller med fötter. Det finns också ett mod med att vara tillräckligt modig och kylig att inte chansa. Att man står och verkligen väntar in avsluten. Nadine Angerer var ofta ute och var väldigt modig i blocksituationerna. Vi tar henne på mod. Hon är oerhört modig.Han är fantastisk på att stå länge och att flytta sin kropp och bli träffad, han har ett väldigt effektivt rörelsemönster. Ett skott som är precis bredvid kroppen kan vara lite jobbigt där man kan välja om man vill rädda den med handen, om man vill flytta kroppen bakom, eller om man vill gå med båda händerna. Går man med båda händerna kan man faktiskt bli ihålig. Jag gillar ju målvakter som har en hög lägstanivå, och kan du få mer kropp bakom så har du ofta bättre täckning, framför allt när du fladdrar eller kanske touchar. Så Nick Popes överkropp med hur han flyttar sin kropp och framför allt inte chansar i det.Längd är inte så viktigt, det viktiga är hur snabbt du kan slänga dig åt sidan eller hur högt du kan hoppa. Jag vet att tyska målvaktstränare älskar Neuer här. Så jag får nog ta honom här också. Han har en bra mix mellan naturlig längd och explosivitet. Så jag vill ta Neuer på fysiken.