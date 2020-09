Här vill Quaison se förbättring mot Portugal: "Kan bli lite ängsliga"

I lördags spelade Sverige sin första match i Nations League. Hemma mot Frankrike blev det förlust med 1-0.

- Vi hade lite svårt med vårt anfallsspel. Men det blir så när det är första matchen för säsongen. Det blir så i början av säsongen. Det är normalt. Det är något vi får jobba på mot Portugal och sen när vi kommer hem till våra klubblag, inför nästa samling, säger forwarden Robin Quaison.

Quaison menar att det finns utrymme för mer mod i det offensiva spelet mot stora nationer.

- Självklart. Men när vi möter sådana här motstånd har vi inte bollen lika mycket som vi brukar. Då kan man bli lite ängslig med bollen och stressa i väg den. Så först och främst måste vi ha mer lugn med bollen, sen kommer det andra komma automatiskt.

- Det är lugnet mot de stora nationerna som vi måste jobba på lite mer.

Trots att han spelade 90 minuter mot Frankrike tror och hoppas Quaison på att få starta igen mot Portugal under tisdagen.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.