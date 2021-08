Helander om Aston Villa och Leicester: "Det fanns intresse"

När Andreas Granqvist skadade sig så har det varit olika bud om vem som har spelat mittback bredvid Victor Nilsson Lindelöf. I Nations League fick Pontus Jansson chansen. I VM-kvalet, innan EM, spelade Filip Helander. Sedan när båda skadade sig precis innan EM så fick Marcus Danielson platsen.



När Sverige åkte ut mot Ukraina så fick Danielson rött kort, vilket betyder att han är avstängd i torsdagens VM-kval mot Spanien. På måndagens presskonferens sa Janne Andersson att man inte ska bli förvånad om Helander startar som mittback bredvid Lindelöf.



- Ja ”Mackan” är ju avstängd och Pontus och ”Granen” har slutat. Det är klart att det ökar mina chanser att spela. Gör jag det så är det väldigt kul, säger Helander.

Hur ser du på konkurrensen?

- Det är alltid bra med det i landslag. Victor är given och vi andra får fajtas om den andra platsen. Men så har det alltid varit, vi har alltid haft bra mittbackar i landslaget.



Hur var det när du tappade platsen till Danielson i EM?

- Det var mest en besvikelse när jag blev skadad. När jag kom till EM så hade jag förstått att det blir svårt att få en startplats. Så det var ingen besvikelse då.



Hur ser du på kampen nu, kan du ta tillbaka platsen eller får Danielson tillbaka den efter avstängningen?

- Jag vet inte. Jag försöker bara göra det så bra som möjligt, sedan får vi se. Janne får ta en match i taget och se.



Helander har kommit till landslaget med bra självförtroende då han i söndags avgjorde Old Firm mot Celtic. Ett viktigt mål för laget, och också för mittbacken då han inte har varit helt given i backlinjen. En del i det har berott på konkurrens och en annan på att han haft en del skadeproblem.

- Det har varit lite både och. Jag har haft lite känningar, vi spelar mycket. Men också en konkurrenssituation. Det har varit lagom med matcher även om man alltid vill spela, säger han.



Inför säsongen ryktades det om att det fanns intresse från Aston Villa och Leicester. Men det blev ingen övergång.



- Jag vet att det fanns intresse, men mycket mer än så var det inte. Det var inget som blev konkret. Men jag trivs bra och känner ingen stress.