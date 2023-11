Hjalmar blixtinkallas till Blågult - hoppet lever för Albin: ”Handlar om cash”

Under söndagen avslutas EM-kvalet för Sverige, hemma mot Estland. Då gör 34-årige Albin Ekdal sin sista landskamp. Det bekräftade han under lördagen.

Ekdal har tidigare berättat om sin dröm att någon gång få spela en landskamp ihop med lillebror Hjalmar. Men på grund av skador för båda två har tajmingen aldrig varit rätt.

Burnley-mittbacken Hjalmar har nyligen kommit tillbaka från en skada och var inte med i truppen till den här samlingen. Därmed såg Albins dröm inte ut att uppfyllas.

När Ekdal mötte media under lördagen var brodern ännu inte inkallad men kort därefter bekräftade landslaget att Hjalmar ersätter Carl Starfelt (sjukdom).

- Vi får se vad som händer de kommande 24 timmarna. Det är klart att jag gärna spelat med honom, för min egen skull, för hans skull och för mina föräldrars skull. Det hade varit häftigt att se två söner på planen samtidigt. Men man får inte alltid som man vill. Det var nära men det var inte menat, sa Spezia-mittfältaren på en presskonferens.

Men det finns faktiskt en liten chans att förbundskaptenen Janne Andersson ger bröderna Ekdal den där speciella matchen ihop. Tidigare har Albin skämtat om att han kan tänka sig att muta tränaren för att lyckas förverkliga sin dröm och nu öppnade alltså mittbacksproblem för Hjalmar.

- Carl Starfelt har förkylningssymptom och är det så att han inte piggnar till så kommer jag kalla in en mittback till. Sen får vi se hur mycket pengar som sitter på mitt konto framåt kvällen, sa Janne Andersson och skrattade på lördagens presskonferens.

Om vi lägger skämten åt sidan. Kan det bli Hjalmar som kallas in?

- Om ”Calle” inte piggnat till betydligt, vilket han nog inte har gjort, så vill jag ta in en mittback och då måste jag bestämma mig i kväll. Vi måste lämna in laget vid midnatt. Vi får inte ta in någon i morgon.

- Då är Hjalmar ett av alternativen. Det är lite skämt, men lite allvar är det också om cashen, för han har själv sagt att han är beredd att satsa lite cash för att spela med brorsan.

Andersson utvecklade sina tankar:

- Det är några stycken som fajtas om den platsen. Gustaf Lagerbielke har varit med oss tidigare men har tyvärr inte fått någon speltid alls i Celtic på slutet. Hjalmar har varit tillbaka några veckor, spelat någon U23-match och tränat rejält. Det är där någonstans jag landar. Men jag vill först ha koll på hur det är med Calle.

Ger du Hjalmar och Albin några minuter ihop i så fall?

- Det får vi se. Gör vi en bra match och vi leder är jag öppen för allt. Det handlar också om cash på kontot.

Så hur mycket är Albin Ekdal beredd att betala förbundskaptenen? När Fotbollskanalen frågar svarar mittfältaren:

- Man har väl en swishgräns på 12 000 så det är väl där någonstans.

Janne bryter in:

- Man kan ändra den.

Albin avslutar med ett leende på läpparna:

- Nja… mitt bank-id fungerar inte.

Hur ska det bli att göra sin sista landskamp och dessutom bära lagkaptensbindeln, Albin?

- Vi får se hur jag känner efteråt. Just nu vill jag inte tänka för mycket på det. Jag vill inte bli för nostalgisk innan det är över. Jag tar det som det kommer. Det ska bli häftigt att vara lagkapten på hemmaplan med vänner och familj som kommer och tittar, svarar landslagskuggen.