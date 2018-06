Hjälte mot Sydkorea – nu belönas Granqvist med plats i omgångens lag

Andreas Granqvist blev stor hjälte när Sverige vann VM-premiären mot Sydkorea. I den 65:e minuten revs Victor Claesson ner i straffområdet och lagkapten Granqvist satte distinkt in straffsparken fram till 1-0, vilket också blev slutresultatet.

Och nu belönas mittbacken med en plats i omgångens elva när sajten 101 Great Goals listar de bästa spelarna från den första gruppspelsomgången i VM.

I elvan bildar ”Granen” mittbackspar med Uruguays José Gimenez som avgjorde lagets premiärmöte med Egypten.

Harry Kane och Cristiano Ronaldos succématcher har heller inte gått obemärkt förbi och de båda stjärna bildar anfallspar.

Se hela elvan nedan:

Round one: Team of the 2018 World Cup 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/1CIqvHWvEJ