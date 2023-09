Högt uppsatt trio under utredning

Riksidrottsstyrelsen har tagit beslut om att utreda tre personer med höga positioner inom svensk idrott, efter att Safesport Sweden, som arbetar för trygg idrott, lyft fram information och ställt frågor i en skrivelse till Riksidrottsstyrelsen om personernas agerande kopplat till ett tidigare disciplinärende hos ett av Riksidrottsförbundets medlemsförbund, rapporterar Dagens Nyheter. Utifrån Fotbollskanalens uppgifter har två av personerna en bakgrund hos Svenska Fotbollförbundet.

Det tidigare disciplinärendet handlar om att en kvinnlig medarbetare hos medlemsförbundet ansåg sig blivit utsatt för sexuella trakasserier av en person i chefsställning hos medlemsförbundet, vilket sedermera ledde till en skarp erinran, men inte för sexuella trakasserier, utan för olämpligt beteende.

Trots det har tjänstemannen, som fick den skarpa erinran, fortsatt en hög position inom svensk idrott, något Safesport Sweden är ifrågasättande till, precis som de andra två personernas agerande.

Enligt Dagens Nyheter betraktade Riksidrottsstyrelsen först skrivelsen som ett visselblåsarärende, vilket gjorde att det gick vidare till Idrottsombudsmannen, som utreder fall med misstänkta förseelser enligt Riksidrottsförbundets stadgar, men Idrottsombudsmannen valde i sin tur att skicka tillbaka ärendet till Riksidrottsförbundets ledning, och nu gäller i stället en "genomlysning" av en extern utredare.

- Vi undrar vem inom RF som leder utredningen och är den externa utredarens uppdragsgivare. Vi undrar också vem den externa utredaren är och vilket förhållande som denne har till RF och RS, säger Safesport Swedens ordförande Johan Peterson Aldergren till DN och är tydlig med att det också borde framgå om personerna, som är under utredning, kommer att stängas av.

- Det är kutym i sådana här fall att man gör det, säger han.

Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh vill i sin tur inte kommentera ärendet närmare, men berättar för DN att det är Setterwalls advokatbyrå i Göteborg som utför genomlysningen skyndsamt. Enligt DN har samtidigt inte någon av de berörda personerna tagit en time out.

När Fotbollskanalen tar kontakt med Bergh säger han följande om genomlysningen:

- RF har mottagit, till sin idrottsombudsman, en visselblåsning, och den visselblåsningen var av en sådan karaktär att vi tog den till Riksidrottsstyrelsen, och den beslutade att frågan behöver genomlysas av en extern part. Sedan pratar vi inte så mycket om omständigheterna runt visselblåsningen i det här läget, men genomlysningen genomförs och det är Setterwalls advokatbyrå i Göteborg som gör det för Riksidrottsstyrelsens räkning.

Hur ser du på att ni hamnat i ett läge, där ni känner er nödgade till att ha en genomlysning?

- Jag kommenterar inte det. Vi mottar visselblåsningar och har rutiner för hur de ska hanteras. Det gör vi nu på det här sättet.

Vad kan genomlysningen leda till?

- Det går jag inte in på. Vi svarar inte alls på frågor som rör omständigheter runt visselblåsningen. Resultatet får komma till styrelsen, och sedan får styrelsen ta beslut om nästa steg.

Safesport Swedens ordförande menar att det är kutym i sådana här lägen att berörda personer antingen stängs av eller tar time out. Har det varit uppe på tapeten att de här personerna ska ta en time out från deras uppdrag?

- Jag kommenterar inte det från vår sida. Då är vi inne i omständigheterna kring själva ärendet, vilket jag inte går in på nu. Vi håller ganska hårt på att inte göra det i det här läget.

Hur lång tid väntas genomlysningen ta?

- Styrelsen har skickat med att det ska ske skyndsamt och vi hoppas att det ska ske skyndsamt, vilket betyder att jag hoppas att det handlar om veckor snarare än månader, men vi får se.

Till Fotbollskanalen meddelar en av de berörda personerna att denne känner till genomlysningen, och inväntar resultatet av den Fotbollskanalen har sökt övriga två, där den ena inte valt att utta sig, medan den andra inte återkopplat.