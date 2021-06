Höjd säkerhet vid det svenska spelarhotellet i natt: "Fanns en farhåga"

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Sverige sov på ett hotell i centrala Sankt Petersburg inför onsdagens match mot Polen. Då höjdes säkerhetsläget utanför lagets hotell - på grund av oron för högljudda eller stökiga polska supportrar.

- Jag talade just med källor inom det svenska förbundet och de har sagt att det fanns en farhåga att polska fans skulle dra i gång brandlarmet på hotellet här borta. Men så har inte skett, säger TV4:s reporter Johan Fredriksson som rapporterar från ryska Sankt Petersburg och fortsätter:

- Det var skärpt säkerhet runt hotellet för att undvika någon typ av bakhåll från polska fans som gjort samma sak mot Slovakiens landslag.

Landslagschef Stefan Pettersson om de misstänkt att de polska supportrarna skulle störa uppladdningen:

- Nej, misstänkt, nej. Men sådant har hänt förut i olika sammanhang att det har varit supportrar från motståndarlag som har försökt störa sömnen för spelarna. Det har jag varit med om själv i Europacupspel och det är sånt som händer. Det är klart att säkerhetsfolket vet om att sånt kan hända. Det är oavsett vilket lag som finns på plats, säger han till Expressen.