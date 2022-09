Holmgren tillbaka i Blågult - tystar kritikerna: "Se vilka som är här…"

In och ut. In och ut.

Så har det sett ut för Emma Holmgren i det svenska landslaget de senaste åren. Lyon-keepern blixtinkallades till Blågult under VM-kvalet där Sverige ställdes mot Irland.

Och när Peter Gerhardsson bestämde sig för att testa målvakter utöver Hedvig Lindahl var Emma Holmgren först in.

- Det är kul att vara tillbaka. Jag har varit lite in och ut under jag vet inte hur lång tid, sex, sju år nu. Så det är klart det är kul att vara tillbaka igen.

Hur är det mentalt att vara in och under så lång period?

- Det är klart att det är svårt att komma in i truppen och gruppen på så sätt att de fortsätter sin resa hela tiden och man hoppar in och är med en stund, så fortsätter de på sitt och så hoppar man in igen, säger hon till Fotbollskanalen.

ANNONS

Känns det som att man kommer ur rytm?

- Ja, det skulle jag ändå säga. Samtidigt är alla väldigt snälla och välkomnande men man missar ändå ganska mycket som alla går igenom tillsammans.

Veckan i Visby är hon nöjd med - och menar vidare att det är härligt att känna på en annan miljö än den i Frankrike, där hon sparras mot världens bästa målvakt, Christiane Endler.

- Det är jätteutvecklande att spela med världens bästa varje dag på träningar och att få vara i den miljön är helt fantastiskt.

Motivationen har hållits uppe genom att fokusera på klubblaget och göra bra ifrån sig i den miljön för att sedan se landslaget som en bonus samtidigt som målet alltid är att komma med.

Snacket med Peter Gerhardsson har inte riktigt varit än - men för Holmgren handlar det om att visa vem hon är.

ANNONS

- Jag är en stabil målvakt med bra positionsspel och kommunikation och tycker om att vara väldigt delaktig i uppspelsfasen.

När det spekulerades att Hedvig Lindahl potentiellt skulle lämnas utanför VM-kvaltruppen var det en hel del snack om vilka som skulle kunna ersätta. Och en del experter hade inte med Holmgren på sin lista.

- Jag vet vem jag är själv och att jag bör vara här. Det är tråkigt att de inte ser mig eller har glömt mig, eller jag vet inte vad. Men det är bara att se nu vilka tre som är här.

Tycker du att de gått miste om en spelade de borde haft med?

- Det får stå för dem.