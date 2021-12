Hovrättens dom: Cibicki döms för matchfixning

Tidigare allsvenske stjärnan Pawel Cibicki, numera i polska Pogoń Szczecin, blev i december i fjol åtalad för tagande av muta och spelfuskbrott i en matchfixnings-härva. Det var under mötet mellan Kalmar FF och IF Elfsborg under 2019 som han misstänktes tagit ett gult kort som det gick att satsa pengar på. Spelaren tillhörde då Elfsborg och är numera avstängd från spel av både Fifa och Svenska Fotbollförbundet. Förbundet tidsbestämde i höst avstängningen till fyra år.

Cibicki misstänktes för att tagit emot en muta, i form av ett lån på 300 000 kronor, inför den allsvenska matchen, men har nekat till brott. I början av juni i år friades han av tingsrätten, men åklagaren valde sedan att överklaga domen till hovrätten.

ANNONS

Nu meddelar hovrätten att Cibicki döms för tagande av muta och för spelfusk. Påföljden är villkorlig dom, samt en avgift på 800 kronor till brottsofferfonden.

"Hovrätten gör i denna del en annan bedömning än tingsrätten som frikände de tilltalade. En av flera besvärande omständigheter som sammantaget har lett till hovrättens fällande dom är att det i nära anslutning till att matchen spelades öppnades 27 nya spelkonton av personer med koppling till de två personer som skulle ordna lånet. Från bl.a. alla dessa spelkonton satsades pengar på att fotbollsspelaren skulle få en varning under matchen. Hovrätten anser det bevisat att ett syfte med spelfusket var att det skulle finansiera lånet till fotbollsspelaren. Utlåningen skulle i sin tur generera en vinst om 100 000 kr för utlånarna", skriver Hovrätten i ett pressmeddelande.

ANNONS

Hovrätten skriver vidare:

"Fotbollsspelaren döms för tagande av muta och spelfusk och de två personer som erbjöd lånet döms för givande av muta och spelfusk".

I domen skriver Hovrätten följande om sin bedömning:

"Som tingsrätten konstaterat finns det ingen direkt bevisning som visar att det förelåg en överenskommelse mellan Pawel Cibicki å ena sidan och (annan person, reds. anm) och (annan person, reds. anm) i å andra sidan om att Pawel Cibicki skulle ta ett gult kort (varning) underden aktuella matchen. Omständigheterna sammantagna kan likväl leda till slutsatsen att det måste ha förelegat en sådan överenskommelse", står det i domen.

Hovrätten skriver vidare i domen:

"Det är vidare mycket besvärande för de tilltalade att det på matchdagen eller någon dag dessförinnan öppnades 27 nya spelkonton som kan knytas till (annan person, reds. anm) och (annan person, reds. anm). Att så många spelkonton öppnas samtidigt och används för spel på ett så specifiktspelobjekt som ett gult kort är en omständighet som Dan Koronen (Head of Product Sportsbetting & Sportbook Integrity Svenska Spel, reds. anm) betecknat som extremt ovanligt; "det händer nästan aldrig". I sammanhanget kan också konstateras att det av den statistik över antalet gula kort som Pawel Cibicki tilldelats genom åren framgår att han under 2019 ådrog sig tre gula kort inkluderande det nu aktuella. Ett så omfattande spel på att han skulle erhålla ett gult kort i den aktuella matchen framstår därför, ur ett statistiskt perspektiv, som helt omotiverat eller i alla fall mycket chansartat. Enligt hovrättens mening kan nämnda förhållanden svårligen förklaras med att det skulle vara fråga om en ren slump.

ANNONS

Inför hovrättens dom trädde Cibicki i veckan fram, i en intervju med podcasten Heltidsproffs, och berättade om sina tankar kring det som hänt. Han var inte beredd på att bli åtalad, då han menar att han är oskyldig.

- Jag har varit oskyldig sedan dag ett och är oskyldig till i dag, säger han i podcasten Heltidsproffs.

Utöver Cibicki stod även från början tre andra personer åtalade, varav två av de andra personerna hade koppling till den allsvenska matchen, i matchfixnings-härvan. Spelaren misstänktes tagit emot pengar av de två andra personerna för att ta det gula kortet. De två andra spelade sedan på att spelaren skulle utföra prestationen. En av de två andra personerna är en futsal-spelare med landslagsmeriter från det svenska landslaget.

Futsal-spelaren var åtalad för givande av muta, samt spelfusk, men friades från båda åtalspunkterna i tingsrätten. Hovrätten dömer nu spelaren för givande av muta och för spelfusk. Påföljden är villkorlig dom. Den andra personen, som var kopplad till den allsvenska matchen, döms också för givande av muta och för spelfusk. Den fjärde personen döms i sin tur gör givande av muta och spelfusk i samband matcher på lägre nivå.