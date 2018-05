HSV: "Ekdal med i Sveriges preliminära VM-trupp"

Om en knapp månad drar VM i Ryssland igång, och i kväll tar förbundskapten Janne Andersson ut Sveriges VM-trupp, vilket sänds i TV4 och kan streamas på cmore.se från klockan 18.

Enligt Hamburgers SV:s twitterkonto kommer lagets mittfältare Albin Ekdal att tas ut av Janne Andersson i dag.

"Gotoku Sakai och Albin Ekdal har blivit uttagna i sina respektive landslags preliminära trupper för sommarens VM", skriver HSV.

Ekdal har under säsongen haft en hel del problem med skador, och har spelat i 19 av HSV:s 34 ligamatcher denna säsong. I Sveriges senaste landslagstrupp, till träningslandskamperna mot Chile och Rumänien i slutet av mars, var Ekdal inte med på grund av skada.

🇯🇵 @sakai_go1123 and 🇸🇪 @EkdalAlbin have been called up to their respective national team preliminary squads for the summer's #WorldCup 👏 #nurderHSV pic.twitter.com/K8hkz7qW5m