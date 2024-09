Hugo Larssons kritik mot Tomasson: "Han borde hålla det mellan oss"

Hugo Larsson har inte fått något förtroende av förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Mittfältaren fick ingen speltid i torsdagens Nations League-premiär mot Azerbajdzjan, och det var tredje matchen i rad som han var bänkad.

Något han inte är tillfreds med.

- Just nu är det bara skit, om jag ska vara ärlig. Det är match i morgon, men mitt huvud är inte i matchen just nu. Det är inte skitkul, säger Larsson.

Dahl Tomasson tycker att Larsson spelar för mycket i sidled och har därför valt andra som han anser passar bollen mer framåt.

- Det var inte jättekul att få reda på det (att han bänkades). Jag var besviken och förväntade mig annat efter starten i Tyskland. Jag har spelat 90 minuter i varje match och gjort poäng i två av tre matcher. Jag har startat bra i Tyskland och hoppades flyga på det jag gjort därnere. Så har det inte varit hittills.

Annons

Har du pratat med Jon?

- Han tog mig direkt och förklarade det här med passningarna framåt, att han vill se mer av dem. Mer än så har vi inte pratat, säger Larsson och fortsätter:

- Jag har passat in i alla spelsätt tidigare och jag tror att jag hade kunnat passa i det här också. Under hela min karriär har jag fått höra att jag är en elev som spelare, att jag lär mig av mina tränare. Jag kan applicera addera och applicera snabbt i mitt spel. Jag tror jag hade kunnat göra liknande här. Hade jag fått chansen så är jag bombsäker på att jag hade kunnat göra likadant här. Det är trist, men det är Jon som bestämmer här och inte jag.

Hur ser du på att han säger så om dig i media?

- Det är väldigt trist. Jag har sagt det till honom också, att han borde hålla det mellan oss. Mellan oss eller inom laget. Vissa saker ska stanna inom familjen. Nu blev det inte så. Det är därför det har blivit så stort. Så det är trist.

Annons

- Jag har en annan tränare i Tyskland som ser på mig på ett annat sätt. Tur det.



- Det är hans idé men jag köper inte det, vertikala passningar… det finns fler saker du behöver ha och jag har mycket bra saker.



Hur var det att inte ens få hoppa in?

- Trist att inte komma in alls. Men jag börjar bli van med det i landslaget nu. Ännu mer surt när man ser alla andra kommer in.



Känner man kanske att landslaget inte är för dig?

- Jag får hem och analysera detta efter detta. Ska prata med familj och annat, men det är ett beslut som jag får ta. Men jag är inte där nu. Jag har fortfarande en dröm att spela i landslaget.

Stämmer det att du varit högerback på träning?

- Jag fick vara det på en träning, ja. Det var inte kul. Jag är en lagspelare och ställer upp på det, men efter det jag gjort i Tyskland är jag inte här för att vara högerback.



Annons

- Jag kan tycka det är fint, känns som jag har Sverige bakom, mig på något sätt. Att jag gjort rätt i mångas ögon.