Hurtig fortsatt skadad - hoppas på minuter mot Tyskland: "Positivt att hon var med så länge"

Lina Hurtig anslöt till landslagssamlingen under måndagen med en skadad fot – då meddelade landslagsläkaren Houman Ebrahimi att den svenska yttern skulle utvärderas vidare under veckan. Så blev det också och under onsdagen kom beskedet om att Hurtig missar mötet med Kina.

Hoppet om några minuter mot Tyskland lever än – trots att Hurtig under fredagsträningen klev av och sågs linda sin vänstra fot.

- Jag uppfattade det som att hon fick lite ont av det hon haft problem med under veckan. Hon var med mycket mer än vad vi hade räknat med, tanken var att hon skulle stegra i dag. Så jag ser det positivt att hon var med så länge som hon var, sedan att det inte var med hela för att hon fick ont i gen är bara tråkigt. Jag hoppas att behandling, hjälp och en vilodag i kommer göra att hon kan vara med fullt på söndag och måndag för att spela en del på tisdag.

Det var inte bara Hurtig som sågs med en hårt lindad fot. Under ett internspel där landslaget spelade fem mot fem föll Rebecka Blomqvist till marken och fick ont i sin fot.

Men hon kommer med lugnande besked.

- Det var bara en stämpling så det är ingen fara. Det gjorde ont i stunden, men det var ingen större fara.