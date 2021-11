Se hela intervjun i spelaren ovan.

Ibrahimovic: "Vet inte ens om jag lever vid play off"

SEVILLA. Sverige är klart för play off-spel nästa år.

Så långt tänker inte Zlatan Ibrahimovic i dagsläget.

- Jag vet inte ens om jag lever vid play off, säger han till C More.