Inga planer att ge Janne Andersson mer i lön: ”Vi är nöjda med vår överenskommelse”

Under tisdagen spelar Sverige åttondelsfinal i VM. Redan har SvFF kunnat räkna in 122 miljoner kronor i pengar från Fifa. Det är inget snack om att förbundskapten Janne Andersson, som hade en taxerad inkomst på 2,7 miljoner 2017, gjort succé under sina två år som ansvarig för landslaget.

Men SvFF har inte hört av någon som vill rekrytera Janne Andersson.

- Inte på något sätt, men det är klart att alla kring landslaget nu lever i den här bubblan. Det vi presterat har gett eko och det är många som är imponerade av vad Sverige har uträttat, säger SvFF.s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Han är på väg till arenan i St Petersburg där Sverige ska träna inför tisdagens åttondelsfinal i VM. Inför mästerskapet har man förlängt sitt avtal med Svenska Spel och under mästerskapet förlängde man med Adidas. Förutom att man tagit hem 122 miljoner kronor från Fifa så ger en eventuell plats i kvartsfinal ytterligare 36 miljoner till svensk fotboll.

Men det finns inga tankar från SvFF:s högste tjänsteman att förhandla om Janne Anderssons gällande avtal.

- Vi har en överenskommelse och är nöjda med den, sedan har vi fasta avstämningspunkter efter både avslutade kval och mästerskap. Dessutom träffas jag och Janne var tredje vecka och snackar igenom olika saker, säger Håkan Sjöstrand.

Hur ser ni på att ta upp en diskussion med Janne Andersson om att förlänga eller åtminstone höja lönen när det gått så bra?

- Vi är inte där i tankarna.

Har Janne Andersson ett pris eller någon klausul i sitt kontrakt om det kommer ett bud?

- Innehållet i våra avtal är mellan oss och parterna och stannar där, men vår inställning är att alla kontrakt ska fullföljas.

Janne Andersson blev klar som ny förbundskapten våren 2016 och tillträdde efter EM den sommaren. Han skrev då ett avtal som sträcker sig över EM-kvalet till EM 2020 och om Sverige når mästerskapet så förlängs det över mästerskapet.

- Generellt är vi nöjda med att skriva avtal på fyra år för våra förbundskaptener och upplever att det är sunt och sedan får vi se vad som sker framöver. Just nu är vi är här och nu och lägger det mesta annat år sidan. Jag och Janne har en bra relation.