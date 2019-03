Ingen ersättare till ”Foppa” klar: "Går igenom truppen"

Under söndagen stod det klart att Emil Forsberg lämnar den pågående landslagssamlingen på grund av skada. Men om någon spelare kommer att ta mittfältarens plats i truppen återstår att se.

- Det är inget beslutat om det. De går väl igenom hela truppen och hur det ser ut med alla småskavanker hit och dit. Det är Janne och Peter som sitter och pratar om det, säger landslagschefen Stefan Pettersson till Fotbollskanalen.

På tisdag ställs Sverige borta mot Norge i EM-kvalet och när Blågult tar beslut i frågan återstår att se. På frågan om Pettersson vet när ett beslut svarar han:

- Nej, vi har ju träning i eftermiddag. Vi får se.

