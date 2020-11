Inställt i Norge - men danska myndigheter ger klartecken för Sveriges landskamp

Är det rätt eller fel att träningslandskampen mellan Danmark och Sverige spelas under onsdagen? Den frågan har lyfts upp de senaste dagarna. Smittspridningen av covid-19 ökar i Europa, det danska landslaget har 16 spelare som missar mötet och en spelare samt en ledare i Danmark är smittade av viruset.

Tidigare under onsdagen meddelade Norges fotbollsförbund att man ställer in det norska herrlandslagets träningsmatch mot Israel, vilken skulle ha spelats under kvällen. Anledningen? En israelisk spelare har testat positivt för covid-19 och därför anser Helsedirektoratet (Norges motsvarighet till Folkhälsomyndigheten) att matchen inte borde spelas.

Hur danska myndigheter tänker om Danmark-Sverige? Fotbollskanalen har varit i kontakt med Sundhedsstyrelsen (Danmarks motsvarighet till FHM), som meddelar att man inte vill ge någon kommentar kring hur man ser på att landskampen spelas. Myndigheten hänvisar till att professionell idrott är Kulturministeriets ansvar och förklarar att man inte vill berätta vad man eventuellt rådger Kulturministeriet i frågan.

Kulturministeriet ger i sin tur klartecken för spel. Man tänker inte lägga sig i landskampens vara eller icke vara, meddelar presskontakten Sune Blicher.

"Det finns inga särskilda restriktioner i Danmark som förhindrar att matchen spelas. Professionell idrott är undantaget reglerna om förbud mot allmänna sammankomster. De generella reglerna med begränsningar för arrangemang med sittande publik (på 500) ska respekteras. Det är DBU (danska fotbollsförbundet, reds. anm) och Uefa (europeiska fotbollsförbundet, reds. anm) som beslutar om den aktuella matchen ska spelas, ställas in eller skjutas upp", skriver Kulturministeriet i ett mejl till Fotbollskanalen.

Både det danska och svenska förbundet har i dagarna varit tydliga med att matchen ska spelas, trots coronasituationen i det danska laget.

Under tisdagen sa Sveriges assisterande förbundskapten Peter Wettergren följande till Fotbollskanalen om att röster om att matchen borde ställas in har höjts:

- Klart jag förstår de synpunkterna som folk har. Jag hade kanske tyckt som de gör om jag själv inte varit här. Men vi har varit inställda på att spela match sen vi kom hit och håller oss till protokollet. Vi känner oss trygga. Men jag förstår de som tycker annorlunda.