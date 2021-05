Inte bara Zlatan - här är tio andra orosmoln för Janne inför EM

Den 18 maj presenterar Sveriges förbundskapten Janne Andersson sin trupp till sommarens EM-slutspel. Den 14 juni är det dags för första gruppspelsmatchen, mot Spanien i Sevilla.

Med bara dagar kvar till uttagning finns det en rad frågetecken kring spelare som är aktuella för truppen.

Zlatan Ibrahimovic

Den 39-årige superstjärnan gjorde comeback i landslaget under senaste samlingen, men nu är drömmen om EM i fara. Forwarden blev utbytt i stormötet med Juventus under söndagen efter att ha skadat sitt vänstra knä. Milans tränare Stefano Pioli sa under söndagskvällen att han inte tror att det är något allvarligt, men att Zlatan ska undersökas i dagarna. Enligt italienska Sky har den initiala undersökningen visat att skadan inte är så allvarlig att Ibrahimovic missar EM, men forwarden ska MR-röntgas under tisdagen och därefter kommer ett mer "slutgiltigt besked".

Andreas Granqvist

Mittbacken har efter många om och men lyckats ta sig tillbaka från sin ljumskskada. Men kort efter comebacken drabbades landslagskaptenen av ryggproblem istället. ”Granen” har missat de två senaste superattan-matcherna. Mot Brage senast bedömdes vila bättre än åtta timmar långbussresa och spel på konstgräs, enligt Helsingborgs Dagblad. HIF-tränaren Jörgen Lennartsson säger till tidningen att ”förhoppningen” är att Granqvist spelar mot Öster den 15 maj. I sådana fall hinner han alltså spela en match till innan Janne Andersson ska ta ut sin trupp. Då har 36-åringen totalt fyra tävlingsmatcher under våren i bagaget inför EM, efter att ha fått hela fjolåret förstört av skador.

Filip Helander

Mittbacken har av sin tränare Steven Gerrard hyllats stort för sitt spel under den här säsongen. Men nu har Rangers-kuggen drabbats av en knäskada och enligt Gerrard kommer Helander missa resten av den skotska säsongen. Han har dock ”en bra chans att nå EM”, har den förre storspelaren sagt till Daily Record.

Albin Ekdal

Skadade sig under den senaste landslagssamlingen och gjorde först nyligen comeback i Serie A. Mittfältaren spelade fem minuter mot Roma den 2 maj och 45 minuter mot Inter i helgen.

Sebastian Andersson

Forwarden är långt ifrån given i landslaget, men en Janne Andersson-favorit i grunden. Har haft en väldigt strulig säsong i Köln på grund av knäproblem. Andersson har bara spelat 14 matcher i Bundesliga. Dock målskytt senast mot Freiburg.

Marcus Danielson

Spelar i Kina till vardags och missade senaste samlingen på grund av att klubben (Dalian) satte stopp kopplat till reserestriktioner. Kommer Danielson loss till EM? Oklart.

Gustav Svensson

Samma läge som med Danielson.

Ludwig Augustinsson

Vänsterbacken är frisk i detta nu men har haft en hackig säsong och missat en del matcher på grund av olika skadebekymmer.

Martin Olsson

En annan vänsterback som inte haft en optimal uppladdning inför EM. Missade stora delar av försäsongen med Häcken på grund av en lårskada och har bara hunnit spela tre allsvenska matcher hittills. Inte given i truppen. Konkurrerar med Augustinsson och Pierre Bengtsson.

Robin Olsen

Målvakten är så klart given mellan Sveriges stolpar, men han hade skadebekymmer under senaste samlingen och har inte spelat särskilt mycket för Everton den här säsongen. Senast Olsen fick speltid i England var den 12 april och innan dess gjorde han bara ett framträdande på sju ligamatcher.

Karl-Johan Johnsson

Är just nu trea bland målvakterna och hemma i FC Köpenhamn har Johnsson petats. Han har inte spelat de senaste sex matcherna.

Utöver ovan nämnda orosmoln är det värt att notera att mittbackarna Victor Nilsson Lindelöf och Pontus Jansson missar Sveriges förläger i Båstad, på grund av Europa League-final respektive Championship-play off. Åtminstone om Brentford når finalen i kampen om en Premier League-plats. Går laget dit kan Jansson heller inte spela träningsmatchen mot Finland den 29 maj, vilket Nilsson Lindelöf inte heller lär göra med tanke på att hans EL-final spelas den 26 maj.

Kommer Janne Andersson få nöja sig med en träningsmatch (mot Armenien den 5 juni) för att spela in sitt mittbackspar till EM? Om det nu blir Jansson som får spela bredvid Nilsson Lindelöf under mästerskapet.