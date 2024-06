Interna Blågult-kritiken: "Dumt"

Efter 2-1-förlusten mot Danmark under onsdagen fanns det flera saker som förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson var tillfreds med. Men att det var två fasta situationer för danskarna som ledde fram till målen som Sverige släppte in är tränaren missnöjd med.

- Vi släppte in ett onödigt mål direkt på en fast situation, vilket faktiskt var det enda som vi hade svårt att hantera, säger Dahl Tomasson.

Vad är din förklaring till att det nästan alltid kändes farligt på Danmarks fasta situationer innan pausen?

- Det har du rätt i, vi måste göra det bättre. Vi gav bort ytor som vi inte borde ge bort. Det är något vi måste förbättra, svarar förbundskaptenen.

Baklängesmålen stör fler än bara förbundskaptenen.

- Jättedåligt. Det var en otrolig hörna och ett otroligt mål men det var onödigt av oss. Det är onödigt att börja matchen med 0-1, säger exempelvis Dejan Kulusevski om Danmarks första mål.

Mittbacken Isak Hien medger att hanteringen av fasta situationer var svag.

- Det är något vi får titta på, skruva på och göra bättre. Man kommer släppa in mål i fotboll, men just sådana mål vill man inte släppa in. Det var inte tillräckligt bra, säger Hien.

Hugo Larsson fyller i:

- Vi var för dåliga på defensiva fasta situationer i den här matchen. Det första målet var alldeles för enkelt. De kom in och bara petade in den, känns det som.

- Vid andra målet var vi inte riktigt beredda på att de slog en kort frispark. De tog sig förbi för enkelt. Sen rusade jag upp för att täcka. Jag täckte väl fel del av målet. Det är klart att det är ett bra skott men är vi påkopplade där kan vi förhindra det. Det var dumma misstag.

Lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf vill också analysera vad som gick snett.

Två insläppta mål på fasta situationer, hur ser du på det?

- Det är klart att det inte är bra. Det är det som kan hända på den här nivån och fasta situationer kan vara något som avgör en match och det gjorde det den här gången. Vi får titta tillbaka och se vad vi kunde göra bättre, men det är klart att det är lite för billigt, svarar Nilsson Lindelöf.