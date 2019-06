Isak jagar startplats i Blågult: "Jag är här för att spela"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Alexander Isak, 19, satte sitt första tävlingsmål för Blågult under fredagen. Nu hoppas han få starta mot Spanien på måndag. - Det skulle vara stort, säger forwarden till Fotbollskanalen.

I den 69:e minuten byttes Alexander Isak in mot Malta i EM-kvalet under fredagen. Drygt tio minuter senare tryckte han in 3-0 till Sverige, hans första tävlingsmål i A-landslaget. Hur han firade? Genom att "titta på klockan", för att visa att det inte tog lång tid för honom att näta.

- Jag blev lite impulsiv, lite kaxig. Jag får bjuda på lite, säger han och ler.

Innan han byttes in skanderade publiken på Friends Arena: "ISAK, ISAK, ISAK!". Folket på läktarna ville ha in talangen.

- Det betyder otroligt mycket. Det stödet som var i dag har jag aldrig känt tidigare, hur de skrek mitt namn och jublet när jag kom in. Det var otroligt. Fantastiskt att få uppleva det.

Isak tycker inte att supportrarnas önskan om att han ska spela innebär extra press för honom.

- Jag har press på mig själv, från mig själv. Men sen när jag är ute så njuter jag av stunden. Att alla står bakom mig hjälper mig bara.

Efter att ha öst in mål för Willem II under våren och blivit hyllad för sitt spel under förra landslagssamlingen blev Isak besviken över att han inte fick starta mot Malta.

- Absolut. Som jag sagt så är jag här för att spela. Det är det jag strävar efter. När man inte får starta blir man lite besviken men det är bara att släppa sånt och fokusera på att man kanske får hoppa in, vilket jag fick göra i den här matchen.

Vad han kände när han gjorde målet? Lättnad.

- Man kanske såg det på mig. Det var ingen maxlöpning till hörnflaggan direkt. Jag kände lättnad. Det var skönt.

- Jag tror alla forwards blir lättade över att göra mål.

Har du fått många grattishälsningar i telefonen nu?

- Jo, så är det. Jag brukar lägga telefonen på flygplansläge så när jag satte på den (efter matchen) fanns det några meddelanden om man säger så, berättar Isak och ler stort.

På måndag väntar en ny EM-kvalmatch, borta mot Spanien. Då vill Isak starta.

- Det är inte mitt beslut, men det är klart att jag hoppas på det och jag känner att det finns goda chanser till det. Sen är det upp till tränarteamet att ta ut laget.

Hur stor skulle den matchen vara för dig att spela sett till vilka matcher du spelat hittills i din karriär?

- Det lär väl bli en av de största, självklart. Att få spela på Bernabeu. Det lär säkert vara mycket folk och att få spela för Sverige där skulle vara stort.