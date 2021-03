Isak kan bilda forwardspar med Zlatan: "Han kan vara en bra mentor"

Under torsdagen går Sveriges herrlandslag in i VM-kvalet. Då kan Alexander Isak och Zlatan Ibrahimovic bilda forwardspar hemma mot Georgien. Marcus Berg stoppas nämligen från spel på grund av skada och under tisdagens träning spelade Isak och Ibrahimovic ihop.

Real Sociedad-stjärnan säger att han gärna ingår i en duo med veteranen längst fram i plan.

ANNONS

- Väldigt kul och stort för landslaget att Zlatan är tillbaka. Och även för mig som spelar på samma position, säger Isak.

- Jag har mycket att lära. Han kan vara en bra mentor för mig och andra spelare. Det är väldigt kul att träna ihop och det vore väldigt kul att spela ihop. Jag tror det finns goda chanser till det också.

Har han redan visat en vilja av att vara en sorts mentor? Har ni redan pratat på det sättet?

- Absolut. Han är väldigt enkel att prata med både på och utanför planen. Sen har det gått väldigt kort tid, men det känns väldigt bra att han är här.

Isak känner inte att han behöver förändra sitt spelsätt särskilt mycket om han har Ibrahimovic bredvid sig.

- Jag kör min grej. Sen gäller det att hitta en "connection" men så är det med vem man än spelar med.

Den här säsongen har Isak gjort tolv mål i La Liga.

ANNONS

- Jag startade säsongen på ett sätt som kanske inte var det bästa, men jag har känt mig i väldigt god form sen årsskiftet och fram till nu. Jag har fått göra massa mål också. Jag känner att formen är bra. Det är kul att vara här nu.

Tidigare i veckan berättade Zlatan att han tar över Isaks tröjnummer (elva) i Blågult, efter att ha ställt frågan till nye lagkamraten. Nu ska Isak istället spela i nummer 15.

Sverige-Georgien har avspark klockan 20.45 under torsdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Du ser matchen på TV4 eller streamar den på cmore.se.