Isak om tuffa tiden och avgörande assisten: "Betyder mycket"

17 mål i La Liga förra säsongen och ständiga rykten om intresse från stora klubbar som Barcelona och Arsenal. Men därefter har det gått trögare för Alexander Isak i Spanien. Den här säsongen har det bara blivit fyra mål i ligan, på 24 framträdanden, och i sista matchen innan pågående landslagssamlingen var Real Sociedad-svensken bänkad. Senast han nätade var i december.

Nu berättar Isak om sina tankar kring säsongen.

- I klubblaget har jag inte nått nivån som jag vill vara på. Det är framför allt tydligt vad gäller poängen. Men det är som det är, jag fortsätter att jobba på hårt, säger 22-åringen.

- Det har inte blivit så som jag velat, om jag pratar om poängproduktionen. Varken för mig eller laget. Det är en stor skillnad jämfört med förra säsongen. Det är som det är och det går inte att ändra på det som varit. Jag ska försöka avsluta säsongen på bästa sätt.

Isak medger att det varit påfrestande att inte ha levt upp till förväntningarna som han och andra ställer på honom.

- Det är klart, lite. Jag är inte helt nöjd. Men jag försöker att inte gräva ner mig för mycket i det. Jag försöker bara avsluta säsongen så snyggt som möjligt.

I svenska landslaget har han dock fullt förtroende från förbundskaptenen Janne Andersson och startade, som väntat, mot Tjeckien i torsdags. Då stod Isak för assisten till avgörandet i förlängningen som håller Sveriges VM-dröm i liv.

- Det betyder mycket. Men samtidigt var jag inte särskilt orolig över hur jag skulle känna mig över att komma hit. Min bästa samling med landslaget i höstas, när jag gjorde mål i båda matcherna, så kom jag från en skada i baksidan. Då visste jag inte riktigt vart jag stod.

- Det är alltid en ny miljö här. Det går att koppla från det som hänt i klubblaget när jag kommer hit.

Om målet mot Tjeckien säger han:

- Det var ett väldigt fint anfall från början till slut. Jesper (Karlström) bidrog och sen hittade Robin (Quaison) ut till mig och då fanns det inte så mycket tid och plats för att göra annat än att hitta tillbaka till honom. Det var en bra kombination hela vägen.

- Jag såg ett bra läge att hitta tillbaka till Robin, och han gjorde en väldigt bra rörelse där han kom loss. Det blev naturligt.

På frågan om det finns något ”extra” mellan Quaison och Isak på planen svarar den förre AIK-talangen:

- Ja, absolut. Vi är bra vänner och är man det brukar det hjälpa till på planen när man ska hitta varandra. Det var kul att jag fick assistera honom.

- Vår kemi är bra. Vi hittar varandra på ett bra sätt.

Isak är också glad över att Quaison fick avgöra mot Tjeckien, efter att ha haft en tuff och skadefylld vinter.

- Det viktigaste är att vi vinner, men det är klart gläder mig lite extra att Robin fick göra det målet. Han har alltid gjort det bra i landslaget. Det var kul att han kom in och fick visa det igen.

Nu är Isak laddad inför tisdagens kvalfinal mot Polen.

- Alla förstår allvaret och vad vi kan åstadkomma. Men vi ska bara fokusera på vad vi kan vinna, inte vad vi kan förlora.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.