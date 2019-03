Isak tror han stärkt sina aktier i Blågult: "Jag har kunnat sätta lite avtryck"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

OSLO. Alexander Isak, 19, byttes in mot Norge i 0-2-underläge. Därefter gjorde Sverige tre mål. - Jag har hunnit sätta lite avtryck, säger Isak till Fotbollskanalen.

Mot Rumänien i lördags blev det ett kortare inhopp, men trots det fick Alexander Isak beröm av svenska ledare och spelare. Under tisdagen fick 19-åringen hoppa in i den 62:a minuten borta mot Norge, precis efter att norrmännen satt 2-0.

Forwarden kände sig förberedd för att kliva in.

- Jag vet själv att jag har tränat på bra och då vet man att möjligheterna (till speltid) finns. Nu låg vi under med 2-0 och då tycker jag att en forward alltid ska vara redo. Sen när jag skulle in sa han bara till mig att jag skulle köra mitt spel. Jag gick in och försökte göra min grej, säger Isak.

Talangen har lyfts fram av lagkamrater i Blågult för sitt inhopp mot Rumänien och kvaliteten som han hållit på träningarna. Även efter Norge-matchen, som till slut landade i 3-3, fick den förre AIK-spelaren beröm av det blågula lägret.

Sverige vände till 3-2 efter att Isak hoppade in, men släppte in 3-3 i slutsekunderna.

- Jag tycker att jag kom in med en ganska bra energi, och bidrog med lite kreativitet. Jag kunde hålla i bollen där uppe och skapa lite. Sen gjorde vi ju tre mål. Så något positivt gjorde jag ändå.

När du summerar den här samlingen, vad lämnar du med för känslor?

- Bra känslor. Det är min första samling och jag har ändå fått speltid. Jag har hunnit sätta lite avtryck och fått visa upp mig lite. Förhoppningsvis, om jag fortsätter göra det bra i klubblaget, så kommer det fler chanser.

Har du stärkt dina aktier i landslaget, tror du?

- Det tror jag absolut, säger Isak.

Isak är just nu utlånad till nederländska Willem II från tyska Borussia Dortmund.