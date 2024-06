Isaks kritik: "Kan inte vara så enkla att vinna mot"

Jon Dahl Tomasson har varit förbundskapten i fyra träningsmatcher där det har blivit tre förluster och en seger - med målskillnaden 4-10.

Nästa match är det tävling och då väntar Azerbajdzjan.

- Jag tycker att vi har utvecklat spelet, men det här var ju sista träningsmatchen (0-3 mot Serbien) och nu kommer det inte bara att räcka med bra prestationer utan nu är det resultat som gäller och då kan vi inte vara så enkla att vinna mot, säger Alexander Isak.

Oroar det att det är tävlingsmatcher som kommer nu?

- Inte oroande, men det är klart att det finns saker som vi måste göra bättre. Vi möter ett bra lag med spelare som kan göra mål, men vi måste vara mer rejäla i försvarsspelet.

Var brister det?

- Det är svårt att vara jättespecifik men det är klart att de inte hade många chanser, men gjorde ändå tre mål, och det är inte okej. Om vi ska spela på det här sättet och vara framåtlutade och försvara högt så måste vi också vara rejäla och vinna våra dueller och inte släppa till så enkla mål som vi gör.

Hugo Larsson:

- Spelet mellan boxarna är rätt bra. Men längst fram och längst bak, i de avgörande momenten, är vi inte riktigt där än. Det gäller bara att slipa på det. Och det är det som tar längst tid, säger han.

Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf är besviken över resultatet mot Serbien, men nöjd med spelet.

- Om man bara kollar på resultatet så är det klart att det inte är bra, men jag tycker att vi stundtals spelade bra. Lite slarviga i passningsspelet några gånger men försöker ändå och kommer till lägen där vi kan göra några mål. Ett bra test och vi spelar bra. Det är bara det sista som saknas, säger han.

Hur ser du på att ni har släppt in tio mål på de fyra senaste matcherna?

- Om man kollar första matchen mot Portugal så är det klart att det är fem mål som kom där, det var i första matchen där vi inte riktigt hade koll på vad vi skulle göra och såna saker. I dag var det tre lägen och tre mål. Det känns som att vi kontrollerar matchen och det känns konstigt att de får in tre bollar. Om man bara ser till hur vi spelar och vart vi vill komma så är det positivt.

Ett steg framåt?

- Om man ser på förra samlingen och denna, vart vi vill komma och vilken typ av fotboll vi vill spela, så absolut. Det krävs tid, det är bara andra gången som vi träffas. Om vi kommer spela så här i höst så tror jag absolut att vi kommer få med oss bra resultat.

Vad måste stämma när det kommer tävlingsmatcher?

- Först och främst ska vi inte släppa in mål. Sedan finslipa på det här sista, som jag sa. Sista passningen och få in bollen i mål. Den sista skärpan, få in den vinnarmentaliteten att bara göra allt vad vi kan för att få in bollen i mål och även försvara vårt eget mål. Men vi har mött bra motståndare, och spelar vi så här som vi gjort mot Danmark och Serbien så kommer vi nog kunna göra bra grejer i C-divisionen.