Ishak: "Har längtat som fan efter att få dra på mig landslagströjan igen"

När Janne Andersson presenterade Sveriges trupp till mötena med Ryssland och Slovakien fanns flera överraskningar. En av dem var Nürnberg-anfallaren Mikael Ishak.

- Såklart jäkligt roligt. Jag är glad och stolt. Det är mest ren, ren glädje, säger 25-åringen till Fotbollskanalen.

Hur fick du beskedet?

- Jag fick det väldigt sent, för vi hade träning. Sedan så tänkte jag inte så mycket på det. Så tog jag fram telefonen och såg att det var flera missade samtal och meddelanden, utöver det vanliga. Då hade jag på känn att jag kan ha kommit med. Det var en otrolig känsla. Jag är väldigt stolt och glad just nu.

Mikael Ishak har spelat i det svenska U19-landslaget, var en del av guldtruppen i U21-EM 2015, spelade OS 2016 och har två gånger varit med under januariturnén. Nu får anfallaren även chansen att debutera i det "riktiga" landslaget.

- Jag har längtat som fan efter att få dra på mig landslagströjan igen. Jag har väldigt fina minnen från landslaget så det ska bli riktigt kul att få träffa spelarna och att få representera sitt land på den allra högsta nivån. Det kommer att bli väldigt kul, säger han.

Varför tror du att du har fått chansen just till den här samlingen?

- Jag har kört på mitt här i Tyskland och försökt göra det så bra som möjligt. Allt annat är något som jag inte kan påverka. Och just därför har jag inte lagt någon energi på det. Men det är klart, när man presterar över en lång tid i en av världens bästa ligor så kommer man ju närmare. Så det är väldigt skönt att det har betalat sig och just nu är man väldigt glad och stolt över att få chansen. Det är glädje.

- Jag tror att det är för att jag har spelat regelbundet vecka in och vecka ut och sedan så ska man också prestera och det tycker de väl att jag har gjort nu. Det är mest att få speltid, det har varit väldigt viktigt. Och jag har presterat, gick upp förra året med Nürnberg och nu att man visar att man håller på den absolut högsta nivån också.

Har du haft någon kontakt med Janne Andersson?

- Nä, men det ska bli väldigt kul att få träffa honom och de andra ledarna. Och speciellt spelarna också.

Ishak stod för en mycket fin insats när Nürnberg tog steget upp till den högsta ligan förra säsongen. I Bundesliga har svensken stått för två mål på de sex inledande matcherna. Nu hoppas Ishak att kunna fortsätta leverera för att behålla platsen i landslaget.

- Det är som jag har sagt tidigare, det viktigaste för mig är klubblaget och att köra på där och så kommer landslaget. Och nu gör det ju det, så just nu njuter jag bara. Sedan efter landslaget får man åka hem och göra det man har gjort hittills. Jobba på, kriga på och hoppas att flera chanser kommer.