Jagat Djurgården hoppas ha täppt till läckor: ”Sätter sig på psyket"

STOCKHOLM. I svenska cupen läckte Djurgården. Nu hoppas Thomas Lagerlöf att den långa försäsongen lagat hålen. - Vi släppte in mål på allting, säger tränaren till Fotbollskanalen inför söndagens allsvenska premiär.

Två mot Dalkurd, två mot Sandviken och två mot Mjällby. Under svenska cupens gruppspel i våras släppte Djurgården in totalt sex mål, och det blev inget avancemang till kvartsfinal för de blårandiga.



När allsvenskan nu ska dra igång, efter en lång ”corona-försäsong” hoppas Djurgården ha hittat tillbaka till den stabilitet som ledde till den allsvenska titeln i fjol. Under söndagen väntar Sirius i premiären, på bortaplan.

- Vi kom snett på det i cupspelet i vinter. Vi hann utvärdera det och starta om träningen med någon sorts fokus på ”back to basic”, det som gjorde oss framgångsrika tidigare. Och det kändes skitbra. Sen blev det tvärstopp (på grund av corona), säger tränaren Thomas Lagerlöf.

- Därefter kom omstarten, då var det lite grinigt, lite osäkerhet, lite rädslor och allt möjligt när vi började träna igen. Men vartefter som folk har vant sig vid situationen så har vi haft jättebra energi på träningarna och hyfsad kvalitet på saker och ting. Men det är fortfarande jättesvårt att veta var man står när allt ska sitta ihop mot en motståndare.

I cupen: Gick ni ifrån vissa bitar som ni gjorde bra förra året?

- Vi hamnade snett på det. Vi stod för väldigt många enkla misstag och släppte in mål på allting. Det sätter sig på psyket, lite. Det är lätt hänt när det blir mål så fort motståndaren är i vårt straffområde några gånger. Men vi har pratat mycket om att det krävs ganska många misstag i fotboll för att det ska bli mål. Även om motståndaren gör något bra är det väldigt sällan som det bara är: ”Oh, fantastiskt, bara att lyfta på hatten”.

- För ofta så krävs det upp mot tre misstag, eller mindre bra aktioner, för att motståndaren ska göra mål. Är man då dedikerad, väldigt hängiven och täcker upp för varandra klarar man ofta av att reparera misstag nummer ett och två. Men när det blir tre och fyra misstag så blir det mål. Så såg det väl ut lite för mycket i cupspelet. Vi var inte riktigt där för att rädda upp situationer när någon annan hamnade snett. Det hoppas vi att det ska vara på plats igen när vi drar igång.

Den här säsongen är alltså Djurgården regerande mästarlag. Och det är en utmaning att det vara det "jagade" laget, menar mittbacken Erik Berg.

- Det är alltid tufft att försvara ett guld. Jag har gjort det två gånger i Malmö och i Köpenhamn, och jag vet vad som krävs. Och det är väldigt tufft, för alla är ute efter en. Men jag ser positivt på det. Vi har en fin grupp spelare, säger Berg.

Forwarden Emir Kujovic gillar också läget.

- Det är nice. Jag tycker det är nice. Det brukar vara så att man vill slå regerande mästarlaget. Alla lag vill göra det. Det blir lite mer press på så sätt, men det är bara kul. Man måste kunna hantera det om man vill vara med i toppen. Vi ska bara gå ut med självförtroende, säger Kujovic.

Thomas Lagerlöf hoppas att lagkänslan och lagmoralen som Djurgården menar gav mycket förra året ska finnas kvar i år och även vara en fördel när man nu ser ut att behöva gå runt på fler spelare i truppen, med anledning av det tajta spelschemat.

- Det är en positiv grej att hela truppen verkligen kommer behöva bidra även i match. Förra året pratade vi jättemycket om hur viktig truppen var, att vi kunde ha en så bra träningsverksamhet här. Alla spelare var verkligen närvarande och gjorde bra ifrån sig hela tiden, i veckorna. Men när det väl blev match så var det ju inte alla som spelade jättemycket, säger tränaren.

- Nu kommer fler spelare, troligen, få chansen att bidra även i match. Det är väl en positiv sak rent truppmässigt.

Vad säger du om Sirius 2020?

- Mer svårscoutad motståndare får man leta efter. De har en ny tränare (Henrik Rydström har ensamt ansvar efter att ha delat det med Mirza Jelecak i fjol), får jag ändå säga, och ganska många nya spelare. Och vi har inga träningsmatcher att utgå ifrån.

- Den stora grejen blir att få sina egna grejer att sitta ihop nu när vi inte spelat några träningsmatcher. Det blir självklart vårt största fokus, säger Lagerlöf.