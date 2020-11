Janne Andersson stoppas från kontakt med Blågult: "Han är lite halvfrustrerad"

Sveriges förbundskapten Janne Andersson har testat positivt för covid-19 och därmed missar han den pågående samlingens tre matcher. Han var inte med mot Danmark (träningslandskamp) i onsdags, men hade då kontakt med den svenska ledarstaben på plats i samband med matchen.

När Blågult spelar sin avgörande Nations League-match mot Kroatien under lördagen, vilken man måste vinna för att ha chans att hänga kvar i A-divisionen, stoppas dock Andersson från att föra fram tankar till sitt lag.

- Vi hade kontakt under Danmark-matchen, men vi kommer inte ha kontakt mot Kroatien. Han är avstängd och får inte ha kontakt med oss. Men vi har kontakt innan matchen, säger assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren.

- Han är väl lite halvfrustrerad över att han inte får vara här. Så låter det på honom. Han försöker stötta så mycket han kan hemifrån.

Om motståndet säger Wettergren:

- Kroatien är ett oerhört skickligt och bolltekniskt lag. De har ett bra passningsspel. De jobbar mycket med att försöka ta sig fram centralt via de olika leden. De har tekniskt skickliga spelare, framför allt Luka Modric och Mateo Kovacic. Det gäller för oss att göra rätt saker. Vi måste upp på personbästa. Annars är de lite för bra. Men vi har slagit den här typen av motstånd förut.

- Vi kan slå de här lagen. Vi möter världslag och vi har visat att vi kan vinna de här matcherna.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.