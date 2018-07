Janne Anderssons miljonlyft - drog in fyra miljoner 2017

Förbundskapten Janne Andersson har precis återvänt från VM i Ryssland där han tog Sverige till en kvartsfinal. Under hans ledning har landslaget lyft och nu visar det sig även att Anderssons lön lyft rejält som förbundskapten jämfört med när han var tränare i IFK Norrköping.

Under sitt första hela år som förbundskapten för Sverige, vilket var inkomståret 2017, så tjänade Janne Andersson 3,95 miljoner kronor. Vilket är mer än en fördubbling från tiden som manager i IFK Norrköping där han hade 1,65 miljoner i årslön under 2015 som var sista hela året där bara den allsvenska klubben betalade hans lön.

Janne Andersson blev utnämnd till förbundskapten i april 2016 men klev på uppdraget på sommaren och därför slog inte den nya lönen igenom fullt ut, även om han tog in 2,7 miljoner kronor under 2016 då han hade delade uppdrag under året.

Först 2017 så fick han fullt utslag och nådde då alltså 3,95 miljoner kronor vilket är mer än någon annan svensk förbundskapten haft. Möjligen ingick en bonus i ersättningen för att han tagit landslaget till VM?

SvFF valde att mörka både spelarnas och ledarnas eventuella bonus för att man tog Sverige till VM, även om det såg ut som om de kan ha fått dela på över 20 miljoner kronor. Under VM har Sverige spelat in över 158 miljoner kronor i ersättningar från Fifa och där lär både Janne Andersson och spelarna ha en del, men det lär inte visa sig på deklarationen förrän nästa år.

Förbundskapten Janne Andersson får nu ta sikte på höstens spel i Nations League och nästa års EM-kval, då han har kontrakt fram till EM 2020 med en förlängning om Blågult når mästerskapet. Ännu har inte SvFF visat någon ambition att förlänga avtalet med Andersson.

- Vi har en överenskommelse och är nöjda med den, sedan har vi fasta avstämningspunkter efter både avslutade kval och mästerskap. Dessutom träffas jag och Janne var tredje vecka och snackar igenom olika saker, sa SvFF:s generalsekrterare Håkan Sjöstrand häromveckan.

Hur ser ni på att ta upp en diskussion med Janne Andersson om att förlänga eller åtminstone höja lönen när det gått så bra?

- Vi är inte där i tankarna.

Har Janne Andersson ett pris eller någon klausul i sitt kontrakt om det kommer ett bud utifrån?

- Innehållet i våra avtal är mellan oss och parterna och stannar där, men vår inställning är att alla kontrakt ska fullföljas.