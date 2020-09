Janne Anderssons svar till Kulusevski: "Vi får prata om det"

På presskonferensen efter matchen ställde Fotbollskanalen frågan till Janne Andersson om hur han ser på Dejan Kulusevskis kommentar i C More om att han är chockad över att inte ha fått chansen från start i 1-0-förlusten mot Frankrike under lördagen.

- Oj, vi har inte pratat. Men säger han det så tycker han så. Vi får prata om det Jag har inte upplevt honom som jättechockad, säger Andersson och fortsätter:

- Han har gjort det bra. Det tar ett tag att växa in i en ny miljö. Men han har gjort det bra, precis som många andra. Nu får vi se om det blir mer spel för honom på tisdag (mot Portugal). Det är en jättebra spelare och han kommer växa in i det här så småningom.

Andersson hintar också om att det kommer bli mer speltid för Kulusevski mot Portugal på tisdag, eftersom den fysiska formen på spelarna i truppen är speciell på grund av att alla ligor inte är igång än.

- Det är ett antal i truppen som absolut inte ska spela två matcher, tycker jag. Så får du själv tolka in saker och ting därifrån inför tisdag.

Kulusevski fick i stället ett 20 minuter långt inhopp i andra halvan av matchen och har därmed nu två svenska A-landskamper på cv:t, då han i november i fjol gjorde debut med ett inhopp mot Färöarna i EM-kvalet.

20-åringen, som till vardags spelar i Juventus, kommer samtidigt från en succésäsong i Italien. Kulusevski lånades inför förra säsongen ut från Atalanta till Parma och imponerade så pass mycket att Juventus i vintras köpte loss honom. Däremot var han dock fortsatt utlånad till Parma över resten av säsongen. Totalt sett gjorde han förra säsongen tio mål och nio assist på 36 matcher i Serie A.