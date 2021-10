Janne förklarar oväntade Quaison-beskedet: "Löjligt om jag säger annat"

Mot Grekland under septembersamlingen inledde Robin Quaison på bänken när Alexander Isak och Dejan Kulusevski fick fortsatt förtroende som Sveriges forwardspar. Men Quaison hoppade in - och gjorde mål. Något som upprepade sig under lördagen, när Blågult slog Kosovo med 3-0 i VM-kvalet. Quaison byttes in i andra halvlek, och nätade.

Efter matchen valde förbundskaptenen Janne Andersson att avslöja att just Quaison kommer starta bredvid Isak mot Grekland på tisdag, då Kulusevski är avstängd.

- Roligt. Robin visar vad han går för när han får sina inhopp. Nu är Dejan avstängd och då får ni väl chansa vem som spelar med Isak där framme..., säger Andersson.

ANNONS

Han ligger bra till?

- Hyfsat, svarar förbundskaptenen med ett leende.

- Robin kommer spela på tisdag, tillsammans med "Alex".

Oftast vill förbundskaptenen inte avslöja detaljer om sina startelvor på förhand men den här gången gör han alltså ett undantag.

- I det här fallet är det så uppenbart solklart (vilket forwardspar Andersson kommer välja) så det känns bara löjligt att sitta här och säga något annat. Många gånger har jag alternativ på ett sätt som gör att jag vill fundera men i det här fallet... ni hade nog inte tyckt att det var en speciellt bra laguttagning om jag inte lät Robin spela på tisdag. Det är ganska klart. Då kan jag lika gärna säga det. Då får ni lite "news", som ni säger.

Anderssons beslut att berätta om sina tankar runt forwardsparet mot Grekland förvånar Quaison själv.

- Ja, lite. Jag har aldrig varit med om att en tränare berättat vilka som ska spela på vissa positioner två-tre dagar innan match. Men det är ingen stor grej, säger Al-Ettifaq-spelaren.